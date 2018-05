Dulce Xerach desvela que un político isleño abusó sexualmente de ella en 1991

La tinerfeña y exdirigente nacionalista de Coalición Canaria (CC) Dulce Xerach Pérez ha vuelto a salir a la palestra con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, y menos por el asunto tan sensible del que se trata. En esta ocasión, la que fuera consejera de Cultura en el Cabildo de Tenerife, viceconsejera del mismo área en el Gobierno de Canarias y diputada regional durante una legislatura por la isla de Tenerife, ha utilizado su cuenta personal de Twitter para revelar que fue víctima "de abusos sexuales y de poder por alguien que aún tiene poder político" en Canarias. Ocurrió, según confiesa, en 1991, cuando ella aún era estudiante de Derecho pero ya militaba desde hacía tiempo en las filas de los nacionalistas tinerfeños.

A pesar de que Pérez realizó esta revelación el pasado lunes bajo el hashtag #cuéntalo -campaña surgida en España a raíz de la sentencia de La Manada y similar a la campaña Me too por las denuncias de casos de abusos sexuales en el mundo del cine y la televisión en Estados Unidos-, ella misma agrega otro hashtag: #nopuedocontarlo, para incidir en que hay muchas mujeres que han sufrido abuso o acoso en el pasado pero les es tremendamente difícil, por las razones que sean, denunciarlo públicamente.

Pérez ha escrito en esta red social: "Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me ce cerró en su día por decir NO. No fue solo abuso sexual fue un abuso continuado de poder".

Dulce Xerach Pérez, que pasa unos días de descanso en Fuerteventura, señaló ayer a la opinión de tenerife que "no quería hacer declaraciones" sobre este asunto aunque afirmó que "eso sí, el hashtag me hizo pensar en cosas que creía olvidadas y en lo que está pasando en todo el país. Y por eso escribí un nuevo hashtag sobre el original: #nopuedocontarlo. Nunca lo haré. En mi caso no vale la pena", concluyó.

Su publicación en Twitter empezó a ser contestada ayer por seguidores que le mostraban su apoyo. Personas anónimas y políticos, como la diputada regional y exvicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández; el consejero insular José Antonio Valbuena, o la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad, Mariam Franquet, los tres socialistas, o la magistrada y exdiputada nacional de Podemos, Victoria Rosell, y la portavoz de la formación morada en el Parlamento regional, Noemí Santana.

Así, Patricia Hernández apuntó: " #yositecreohermana y lo difícil que te resulta contarlo, y las consecuencias q narras #YoSiTeCreo Un abrazo, valiente!".

Por su parte, Valbuena escribió: "Ánimo Dulce. Piensa que si denuncias a la persona abrirás muchas puertas a las 4 de cada 5 mujeres que no se atreven a denunciar. Por desgracia solamente el 20% se atreve a denunciar. Tú valía siempre hará que tengas puertas abiertas. #YoSiTeCreo".

Franquet le contestó: "Gracias Dulce. El único factor para ser víctima de una agresión sexual es ser mujer. Mujeres víctimas y hombres agresores también en la política. El Poder jerárquico como arma. Por ti y por todas #YoTeCreoHermana #Cuéntalo. Generemos Conciencias, seremos más libres".

Desde las filas de Podemos, su portavoz en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana escribió: "Entiendo lo difícil que puede ser contarlo y lo valiente que has sido tan solo al dar este paso, te pediría que dieses un pasito más y que sus actos no queden impunes. Hazlo por todas. Aquí tienes a tu manada para respaldarte. Un abrazo cargado de sororidad #cuéntalo #YoSiTeCreo", expresaba la líder regional de la formación morada.

Por su parte, la magistrada y exdiputada nacional del partido dirigido por Pablo Iglesias, la juez Victoria Rosell, apuntaba en un tuit, en una especie de adivinanza, sus sospechas sobre la persona que presuntamente podría haber acosado en el pasado a Dulce Xerach Pérez. Rosell escribió: " Se llama como un rey corazón de león y se apellida como un rey mago, más o menos? #Sororidad #cuéntalo".

De las filas nacionalistas solo ha mostrado su apoyo el coordinador de Nueva Canarias (NC) en Lanzarote y presidente de esta formación en Arrecife, Armando Santana, quien escribió: "Entendiendo que no sea nada fácil contarlo haciéndolo tal vez se evitarían más abusos a otras mujeres, aún así mucha fuerza y todo mi apoyo para acabar con esta lacra #noesno #stopmachismo".