Dulce Xerach desvela que un político canario abusó sexualmente de ella

La exdirigente de Coalición Canaria, Dulce Xerach, ha dejado claro en su cuenta personal de Twitter a través del hashtag #cuéntalo que durante el año 1991 fue víctima de abusos sexuales por parte de un político de Canarias. Además, ha subrayado que la persona que ostentaba un cargo con poder en ese entonces, continúa siendo cargo público y representante político.





Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife,quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder