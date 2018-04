Canarias espera nubes y lluvias para el comienzo de semana

Un frente atlántico con embolsamiento de aire frío dejará este lunes chubascos y tormentas en la mitad noreste y centro peninsular, y se desplazará hacia el Mediterráneo el martes, cuando la probabilidad de chubascos se trasladará al cuadrante sureste peninsular y al área mediterránea.



El frente, que ha entrado por el noroeste peninsular, provocará que el puente de mayo esté marcado por un incremento de la inestabilidad con chubascos y tormentas generalizadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).





Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Gomera

La Palma

El Hierro

Mientras,tendrá este lunes predominio de cielos nubosos la primera mitad del día, con apertura de grandes claros por la tarde, y posibilidad de lluvias débiles dispersas, excepto en las islas más orientales, según la previsión de la Aemet.Una jornada más lascontinuarán con pocos cambios, en tanto que el viento de componente norte soplará de flojo a moderado.En las aguas costeras dese espera componente noreste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla.tendrá noreste de fuerza 4 o 5, marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, y en la costa suroeste variable 2 o 3 y marejadilla.Enhabrá noreste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en costa sureste tinerfeña. Fuerte marejada en el sureste de Tenerife y marejada en el resto. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa suroeste tinerfeña y sur gomera, variable 2 o 3 y marejadilla.Las aguas costeras deesperan vientos del norte p noreste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en los extremos oeste y sureste. Marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla.tendrán norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.Lapara este lunes, 30 de abril, por islas, es la siguiente:Nuboso o cubierto, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 14 21Nuboso o cubierto, tendiendo a partir de mediodía a intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 16 22En el norte, nuboso o cubierto con apertura de amplios claros por la tarde, principalmente en zonas de costa. En el resto, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos por la tarde por nubosidad de evolución. Baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas en el norte, y por la tarde en zonas del interior. Temperaturas sin cambios o en descenso ligero. Viento del norte flojo a moderado, más intenso en costas este y oeste. Predominio de las brisas en costa sur.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 16 20En el norte, nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos por la tarde por nubosidad de evolución. Baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas en los nortes, y por la tarde en medianías del sur. Temperaturas sin cambios o en descenso ligero. Viento del nordeste flojo a moderado, que girará a norte. Predominio de las brisas en costa suroeste.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 16 22Intervalos nubosos. No se descarta alguna lluvia ocasional, débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte. Brisas en el sur.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera 16 22Nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde, principalmente en el norte. No se descarta alguna lluvia ocasional, débil y dispersa en el norte a primeras horas, y por la tarde en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios o en descenso ligero. Viento del nordeste girando a norte y disminuyendo a flojo. Predominio de las brisas en costas suroeste.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma 16 20Nuboso con apertura de amplios claros por la tarde, principalmente en el norte. No se descarta alguna lluvia ocasional, débil y dispersa en el norte a primeras horas, y por la tarde en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios o en descenso ligero. Viento del nordeste girando a norte y disminuyendo a flojo. Predominio de las brisas en costas suroeste.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 10 15