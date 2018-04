El grupo sueco ABBA grabará dos nuevas canciones 35 años después

Los cuatro miembros del legendario grupo de pop sueco ABBA, que nació en 1972 y se encumbró a la fama internacional tras ganar el Festival de Eurovisión, se han reunido otra vez para grabar dos nuevas canciones, 35 años después de su último álbum.

"Los cuatro pensamos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas e ir a un estudio de grabación. Así que lo hemos hecho", ha explicado el grupo el viernes a través de un comunicado. "Igual nos hemos hecho mayores, pero la canción es nueva y nos hace sentir bien", ha añadido el histórico cuarteto.

Uno de los temas, I Still Have Faith in You, se podrá escuchar en un especial televisivo a finales de año. Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus y Benny Andersson se separaron en 1982 después de haber dominado el mundo disco durante más de una década.