Pioneros de la nueva cocina isleña

"Nosotros no hemos cocinado para que los demás restaurantes consigan su estrella Michelin, pero quizás lo que sí hemos hecho es poner a esta Isla a la vista de la Guía y del público gastronómico en general". Así considera el chef Erlantz Gorostiza que ha sido el papel del restaurante M.B y del grupo Ritz Carlton Abama en el la puesta en marcha del "nuevo modelo gastronómico" que desde hace algunos años se está desarrollando en Tenerife. Un trabajo que, entre otras cualidades, llevó a Gorostiza a recibir el galardón de Mejor Cocinero en la última edición de los Premios de Gastronomía de Mahou- la opinión- La Provincia y a a que el M.B fuera reconocido como Mejor Restaurante en el año 2015.

"Es bonito haber sido uno de los precursores, pero creo que lo más bonito está por llegar", afirma el cocinero y se muestra convencido de que los próximos 10 años van a ser un antes y un después para el sector culinario de la Isla, que "va a convertirse por derecho propio en un nuevo destino gastronómico".

Gorostiza mantiene que el objetivo es que "la gente no tenga que irse a París o San Sebastián para comer bien y pueda venir a Tenerife a comer cada día en un restaurante diferente con el convencimiento de que todos van a ser buenos", explica. Para ello, bajo su punto de vista es necesario que los cocineros y restauradores vayan de la mano para mejorar. "Todo lo que sea la concesión de nuevas estrellas es positivo porque al final vamos creando un mercado gastronómico más potente para poder competir con otras ciudades", manifiesta.

Gorostiza, que lleva nueve años residiendo en la Isla, considera que Tenerife cuenta con personas "que están haciendo las cosas bien en la cocina", junto a un producto y cocina diferenciadora que pueden hacer de la Isla un lugar de peregrinación gastronómica en el futuro.

Como la gastronomía de la Isla, la cocina de Gorostiza está en continúa evolución. Cuenta que empezó en este sector casi de manera fortuita mientras trabajaba de camarero en un restaurante cuando tenía 16 años. "A uno de los cocineros se le cayó un caldero, se quemó y el jefe de cocina me dijo que me cambiara y me pusiera a ayudar", explica.

De esta manera, un joven que podría haber acabado dedicándose a la arquitectura, comanda ahora el único restaurante de la Isla que cuenta con dos estrellas Michelín.

"Si hace 20 años me hubiesen dicho que iba a llegar hasta aquí, la verdad es que no lo hubiera creído", asegura, aunque sí reconoce que ya soñaba con poder alcanzar el prestigio con el que cuenta actualmente. "Estar de la mano de Martín Berasategui y dirigir los tres restaurantes que tenemos en Abama es todo un orgullo para mi, me hace ser exigente porque creo que en el camino y la historia de M.B todavía quedan páginas por escribir", confiesa y reconoce que no ha perdido las ganas de obtener nuevas estrellas Michelin en el futuro. "Lo más importante es que nuestros clientes se vayan contentos del restaurante y si algún día estamos en alguna quiniela, bienvenido sea", añade.

Aunque mantiene que los cocineros "no somos las mejores personas para definir nuestra propia cocina", Gorostiza considera que la propuesta del grupo es "sincera y con un alto contenido de memoria gustativa". "Lo más importante es que el menú esté muy rico, que sea un pequeño juego y que sea vistoso", expone.

Aunque el grupo tiene muy claro lo que quiere ofrecer a sus clientes, "nosotros hemos intentando hacer nuestro propio camino fijándonos en cuáles son las tendencias, pero vamos adaptando nuestra propuesta", asegura.

En relación al premio que recibió el año pasado por parte de Mahou, la opinión y La Provincia, Gorostiza reconoce que "como cualquier galardón son notas de alegría y un reconocimiento al trabajo bien hecho". El chef afirma que "aunque sea un premio concedido a mi nombre, no sería posible sin las casi 40 personas que están detrás de mi trabajo, sin ellos mi nombre no se conocería". Sin embargo, reconoce que el reconocimiento al equipo por parte de los Premios de Gastronomía de Mahou- la opinión- La Provincia se cubrió al otorgarle el galardón de Mejor Restaurante al M.B en 2015.