El Archipiélago participa en el concurso de vinos ecológicos 'Ecoracimo 2018'

Bodegueros canarios participarán, -junto a otros 50 procedentes de todo el país y también de Francia-, el próximo 12 de mayo en una nueva edición del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecoracimo 2018, que se celebrará en el castillo de Montilla en Córdoba, en un certamen que tendrá como novedad este año el reconocer a vinos ecológicos de siete categorías distintas. En concreto, serán vinos tranquilos, blancos, rosados y tintos, de aguja, espumosos, de licor, de uvas y sobremaduras; estando cada una de ellas subdivididas en subcategorías y grupos según añadas, métodos de elaboración y riqueza en azúcares.

Este concurso supone vincular el Archipiélago a la sostenibilidad y la producción ecológica, proyectando nuestros vinos a nivel nacional asociando el turismo enológico al cultural, apoyando al tiempo la producción ecológica y promocionando el consumo de este tipo de vinos por su valor añadido.

Séptima Ruta de Cruces y Tapas de La Palma .Un total de 25 establecimientos de hostelería y restauración de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Breña Alta y Villa de Mazo participan este año en la séptima Ruta de Cruces y Tapas. Una iniciativa gastronómica que, en esta edición, se celebra entre el 27 de abril y el 13 de mayo, con el firme compromiso de dinamizar la comarca y fusionar gastronomía y tradición, ofreciendo a residentes y visitantes exquisitas tapas elaboradas con lo mejor de cada cocina.

En esta edición, se ha dado un paso más en la apuesta continua por la calidad y la mejora continua, avanzando en la senda iniciada para que los productos del sector primario insular se conviertan en un referente inigualable de la excelencia y la diferenciación que la gastronomía de La Palma necesita y se merece, promocionando la cocina saludable y ecológica que, cada vez más, es lo que residentes y visitantes demandan.

Chipirón que se duerme, cabras y brevas, higadillos en salsa de almendras con boniato, hamburguesa de calamar con salpicón de albacora y alioli de mango, Tocinito marinero, caballa en mojo hervido, esencias de nuestro Norte, Trío de quesos en crocanti de almendras y crujiente de millo, en boca palmera te veas, la cabra del tío Jorge, Musa palmera o Marinado de pescado azul son los nombres de algunas de las sugerentes tapas que se podrán degustar durante la séptima Ruta de Cruces y Tapas al precio de 2,50 euros con bebida incluida.

El Esquinazo, de casa de comidas a grato restaurante. Cuando Baudilio Brito abrió la casa de comidas con el mismo nombre en un cruce muy frecuentado de la zona de San Benito en La Laguna, poco podía imaginar que unos años después sería uno de los restaurantes mejor valorados en esta ciudad por los usuarios de la prestigiosa web TripAdvisor.

Con ello ha demostrado que la cocina tradicional, de raciones generosas, con presentaciones adecuadas y precios razonables pueden competir, y con éxito, con las nuevas concepciones de la cocina para triunfar en el corazón y el estómago de la gente.

Una carta de no más de un folio, que basta y sobra, en el que los entrantes clásicos de embutidos o quesos, pata o queso asado, fritos a la andaluza, revueltos o ensaladas dan paso a una variedad sobria pero amplia de carnes a un precio muy aceptable, como preludio a postres artesanales de buena factura y elaboración propia, son motivos más que suficientes para visitar esta casa.

Una experiencia más que recomendable, donde comer y cenar en un sitio privilegiado en el centro del Casco Histórico de La Laguna no esté reñido con un local amplio y agradable, con un servicio atento y considerado en el trato, con unas raciones más que generosas y de muy buena calidad, por un precio razonable que hace obvio lo evidente: que la cocina tradicional para nada está reñida con el buen comer.

Gastromusic Tenerife regresa al Puerto de la Cruz. La plaza de Europa de Puerto de la Cruz acogerá, hoy y mañana por segundo año consecutivo, la celebración de Gastromusic Tenerife, el evento gastronómico que en 2017 unió las siete Islas mostrando lo mejor de cada una de ellas.

Este año, un completo programa de dos días repletos de propuestas relacionadas con la gastronomía y la música permitirá, en una cita gastronómica única, reunir en un mismo evento la cuarta edición de Sabores del Norte Junior y el Certamen Regional La mejor hamburguesa de Canarias. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo una serie de talleres temáticos relacionados con la gastronomía en sus diferentes facetas y que tienen como principal objetivo mostrar cómo se pueden hacer recetas saludables de forma sencilla y asequible, cómo puede ser la mejor alimentación para deportistas o el necesario cuidado en la alimentación en temas relacionados con las alergias.

Como novedad en la presente edición, Gastromusic unirá por primera vez en un mismo espacio los municipios de la isla de Tenerife mostrando su gastronomía y sus productos locales, en una feria gastronómica donde se podrán degustar tapas y vinos y todo ello acompañado de música en directo de conocidos grupos musicales

Las denominaciones de origen celebran el Día Movimiento Vino D. O . La Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo es la única DO del Archipiélago que se suma al Día Movimiento Vino D.O. en una cita que tendrá lugar en el municipio de Tacoronte, en un evento en el que será protagonista el vino de la comarca con un momento cumbre al mediodía de la jornada en la que todo el territorio nacional brindará al mismo tiempo con vino con Denominación de Origen, al que precede el sencillo gesto de girar la copa antes de brindar.

El Día Movimiento Vino D.O. se celebra por segundo año consecutivo el sábado 12 de mayo de 2018. En esta ocasión se han unido 26 Denominaciones de Origen para reconocer la importancia que tiene el vino de calidad diferenciada, el vino con D.O., como producto diferenciador y de prestigio de muchos territorios del país, y acercar el vino con Denominación de Origen al público en general y a los jóvenes en particular, trasladando valores ligados al mismo: la autenticidad, la importancia y el cuidado del origen, la seguridad alimentaria, el arraigo cultural, la diversidad, la protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable.

Aumenta en Canarias el consumo de ensaladas preparadas. El sector de los vegetales frescos envasados en Canarias ha tenido una gran evolución, con resultados de crecimiento positivo año tras año. Hoy, el mercado de las ensaladas frescas, lavadas, cortadas, envasadas y listas para consumir, -las conocidas como ensaladas de cuarta gama-, en las Islas tiene un crecimiento del 16%, siendo mercado canario el que más crece de toda España.

La primera de las palancas de crecimiento en el Archipiélago son las Ensaladas Completas, las ensaladas en bol que en un mismo recipiente incluyen la base vegetal, con los ingredientes para mezclar por separado, salsa y tenedor. El segundo segmento clave es la hostelería, sirviendo a diario vegetales frescos a restaurantes de cadenas de restauración organizada, hoteles, y establecimientos de restauración independiente y tiendas de conveniencia.

Canarias es la segunda región de España donde es más habitual el consumo de ensaladas frescas preparadas. Hasta un 88% de los canarios las comen de forma habitual solo por detrás de los valencianos, según una encuesta realizada por Florette a consumidores de toda España.