"No es abuso, es violación"

"Si tocan a una, nos tocan a todas", coreaban los vecinos de Santa Cruz de Tenerife congregados en la plaza Weyler mientras algunos conductores que circulaban por las inmediaciones hacían sonar las pitas de sus vehículos en señal de solidaridad. Casi un millar de personas, la mayoría mujeres, se concentraron ayer tarde en este céntrico punto de la capital tinerfeña para exhibir su indignación por la sentencia de La Manada, una escena que se repitió en muchas ciudades españolas.

"Indignación, esto es violación", coincidieron los participantes de una manifestación plagada de pancartas contra la decisión judicial que estima que hubo abuso sexual pero no violación en el caso de los cinco miembros de La Manada, condenados cada uno a una pena de nueve años de cárcel. "¿Qué nos tienen que hacer para considerarse violación, matarnos?", aseguró una joven tinerfeña, Paula Méndez, que llevaba dibujado el símbolo de la mujer en la muñeca izquierda.

"Estoy harta del trato que recibimos las mujeres. Esta sentencia es el colmo, una auténtica vergüenza. Estos cinco condenados deberían pasarse toda su vida en la cárcel", apuntilló Méndez, al tiempo que seguía sumándose gente a la concentración, convocada por las plataformas feministas nada más conocerse la sentencia de la Audiencia de Navarra a través de los teléfonos móviles y las redes sociales.

Las proclamas de los numerosos carteles resumían el sentir de los asistentes. "No es un abuso, es violación", "Guerra al patriarcado", "Dadle caza a La Manada", "Exigimos armas para defendernos", "Juez Ricardo González, misógino". Esta última pancarta se refería al magistrado que dio un voto discrepante en favor de la absolución de los miembros de La Manada. También los cánticos fueron una perfecta muestra del enfado generalizado, algunos dirigidos a los tres jueces -dos hombres y una mujer- que decidieron la polémica condena. "Son implicados, no magistrados", "Jueces y fiscales también son culpables"...

Angela Martín Pérez, portavoz de la Plataforma contra la Violencia Machista en Tenerife, aseguró que no salía de su asombro tras conocer la sentencia. "Lo que ha ocurrido es una violación, no un abuso sexual. Esta sentencia es un desprecio de la Justicia hacia las mujeres, un sinsentido, y encima uno de los tres jueces ha pedido la absolución. Es indignante y por eso estamos aquí", señaló Martín Pérez. "Esto no va a quedar aquí. ¿Necesitan que nos maten para que sea violación? Vamos a seguir saliendo a la calle para pedir Justicia", subrayó la portavoz de la Plataforma.

Uno de los hombres presentes en la concentración fue Manuel Marrero, diputado canario de Podemos, quien puntualizó que se había sumado "como un ciudadano indignado más". "La situación de la Justicia en España está alcanzando un punto insostenible. Esta sentencia y otras decisiones muestran que en la Justicia a veces es más importante la ideología que el propio marco legal español. Estoy enfadado, como todo el país", explicó Marrero.

En Las Palmas de Gran Canaria, medio millar de personas, la gran mayoría mujeres, se concentraron junto a la escultura La espiral del viento de Martín Chirino en Triana para protestar por la sentencia de La Manada, que calificaron de "impropia de un país libre y democrático", señaló Patricia González de Red Feminista. "¿Qué mensaje nos están dando a las mujeres? ¿Qué no denunciemos? ¿Qué la agonía continúe hasta el final?". Tania Medina era una de las aproximadamente medio millar de personas que sólo unas horas después de darse a conocer la sentencia contra los cinco componentes de La Manada salieron a la calle y se concentraron en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria para mostrar su repulsa por un falló que todos los presentes coincidieron en calificar de injusta.

Patricia González, de la Red Feminista Gran Canaria, leyó un manifiesto en el que puso en duda la labor de la justicia, que calificó de "patriarcal" y "machista". "Dicen que hubo una voluntariedad, un acuerdo; esto es injusto, no puede haber una penetración entre cinco personsa, agarrada y forzada dentro de un portal, y penetrada analmente y por la boca", apuntó.