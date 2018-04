Sanidad investiga si en la muerte de una paciente se respetó su testamento vital

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció el martes en el pleno del Parlamento de Canarias, que ha pedido que se abra una investigación para saber qué ha sucedido en el caso de una mujer que falleció con dolor a pesar de que había firmado el testamento vital. Fernando Clavijo, en respuesta a una pregunta de la portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, ha indicado que el dolo y el sufrimiento de la familia de esa mujer tiene que ser "incalculable" y ha añadido que nadie pone en duda el buen trabajo de los empleados sanitarios.

La familia de Marcela Padrón Rodríguez, en particular su hijo Aridani González Padrón, ha acusado al Hospital Universitario Doctor Negrín, en la capital grancanaria, de no haber respetado el testamento vital firmado por esa mujer, paciente en tratamiento contra el linfoma el 8 de diciembre pasado y que cuatro días después sufrió un fallo multiorgánico y una sepsis.

Sostiene la familia que durante los cuatro días que Marcela Padrón pasó en el hospital desde que sufrió el fallo multiorgánico hasta que murió, sufrió sin necesidad y se "ensañaron médicamente" con ella, a pesar de que pidieron al centro sanitario que se activara su testamento vital. En el pleno parlamentario el presidente canario ha recordado que las decisiones las toman los profesionales médicos, no el consejero del Sanidad, José Manuel Baltar, y ha agregado que en el Gobierno regional son "tremendamente respetuosos" con la protección de datos. Por ello, "bajo ningún concepto" darán datos a los medios de comunicación, ha añadido el presidente.

Fernando Clavijo ha dicho que ha dado instrucciones para que se abra un proceso de investigación, y ha comentado que en Canarias se han hecho casi 11.000 manifestaciones anticipadas de voluntad.

Según el presidente canario, el consejero de Sanidad ha dado respuesta a las reclamaciones de la familia de la fallecida.

La portavoz del grupo Socialista, María Dolores Corujo, había acusado al Gobierno canario de mantener un "escandaloso" silencio acerca de este caso, y ha insistido en pedir que se explique lo sucedido, tanto a la familia como a la sociedad.

María Dolores Corujo ha asegurado que no se trata de prejuzgar y ha insistido en que no hay dos lados enfrentados, sino que "simplemente, no se puede permitir que se extienda la sospecha sobre los profesionales y acerca de la eficacia de las manifestaciones anticipadas de voluntad".

La portavoz del grupo parlamentario Socialista ha reclama-do que se haga un ejercicio de transparencia para saber qué ha ocurrido, y ha adelantado que el PSOE pedirá la comparecencia del consejero de Sanidad para que dé explicaciones en el Parlamento regional.