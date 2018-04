Los opositores podrán presentarse a más de un cuerpo docente

El Gobierno de Canarias sigue en su carrera contrarreloj de trámites burocráticos para que las oposiciones docentes se celebren el próximo 23 de junio y el paso dado ayer fue la celebración de la Mesa Sectorial para dar a conocer a los sindicatos representativos del profesorado el borrador de la convocatoria. El director general de Personal de la Consejería de Educación, Rafael Bailón, citó entre las novedades del documento que se permitirá a los aspirantes presentarse a más de un cuerpo docente, además de que se ha admitido la petición de los representantes sindicales de añadir una hora más para la realización de la primera prueba.

"La idea es poner franjas horarias distintas para cada cuerpo de esta convocatoria", informó Rafael Bailón tras recordar que en este caso la Oferta Pública de Empleo (OPE) se refiere a 1.160 plazas de 33 especialidades correspondientes a tres cuerpos diferentes: Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Técnicos de Formación Profesional. Según confirmaron los portavoces de los sindicatos STEC y ANPE, los representantes del colectivo han solicitado que también se facilite que los aspirantes se presenten a más de una especialidad, pero el director general de Personal sostuvo que "es mucho más difícil repartir las horas".

Así, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, defendió que "se deberían cambiar los horarios para evitar que coincidan determinadas especialidades", una tesis respaldada por el portavoz de STEC, Gerardo Rodríguez, quien apuntó que "si hay aspirantes que cumplen los requisitos de titulación de más de una especialidad, como Física y Química y Matemáticas, se deberían escalonar las pruebas".

Al respecto, Bailón aludió a la complejidad de organización para cumplir con esta propuesta y recordó que en esta convocatoria los aspirantes podrán presentarse a solo una especialidad y ello no conllevará la pérdida del puesto en la lista de sustitución. De hecho, se trata de otra de las "cuestiones novedosas" de estas oposiciones, a la que el director general de Personal de Educación añadió que "para la realización de la primera prueba se ha acordado ampliar el tiempo hasta cuatro horas y media, además de incluir un tema más en el sorteo".

La duración de esta fase, consistente en el desarrollo del tema y del supuesto práctico, es otra de las reclamaciones de los sindicatos del profesorado, que ya en las anteriores oposiciones, celebradas en 2016, alertaron del escaso tiempo para responder ambas partes. En cualquier caso, Bailón puntualizó que esta circunstancia tiene excepciones "en materias que por sus propias particularidades requieren de otros tiempos, como pueden ser música, dibujo y otras artísticas".



Nueva ponderación

A juicio de Bailón entre las novedades más relevantes se encuentra también que, tal y como establece la propia normativa, la ponderación de las pruebas ha cambiado de tal manera que se amplía en el caso de la fase de concurso, lo que beneficia a aquellos aspirantes con más méritos acreditados. En ese sentido, la fase de oposición pasa de contar en un 66% a un 60% mientras que la fase de concurso se amplía del 33% al 40%", citó el responsable de la Administración educativa.

En cualquier caso, el director general explicó que se han recogido otras propuestas realizadas por parte de las organizaciones sindicales aunque entendió que "muchas de ellas tienen que ver con el funcionamiento de las pruebas y que se podrán poner en marcha sin necesidad de incluirlas en la convocatoria.

En ese sentido, a pesar de que tanto ANPE como STE C admitieron estar "satisfechos" en líneas generales estas modificaciones, aludieron al escaso margen de tiempo dado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la realización de aportaciones a este borrador. Si bien es cierto que la Administración educativa anunció la convocatoria de la Mesa Sectorial la pasada semana después de que el Consejo de Gobierno aprobara la oferta de 1.160 plazas, tanto Pedro Crespo como Gerardo Rodríguez lamentaron que el documento se les hiciera llegar poco antes de la reunión. "Es difícil hacer propuestas con tan poco tiempo", indicó el presidente de ANPE Canarias, mientras que el portavoz de STEC fue más allá y denunció que "no solo no son formas de negociar por parte de la Administración sino que tampoco cumple con los derechos del colectivo".

"Negociar no es citarnos para informar", insistió Rodríguez, quien entendió que "la Consejería de Educación desde el principio no ha llevado bien la negociación de las oposiciones". El portavoz de STEC recordó que "a pesar de que reclamamos bajar la cifra de las plazas, hasta el último momento mantuvieron el pulso para sacar 2.041, lo que nos pone ahora al límite para que se cumplan los plazos del proceso hasta realizar el examen".