Clamor en Canarias contra la sentencia de 'La Manada'

Cientos de personas se han concentrado esta tarde en las dos capitales canarias en protesta por el fallo de la Audiencia de Navarra que ha condenado a cada uno de los cinco jóvenes de la llamada La Manada a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, y no por agresión sexual.

En Santa Cruz de Tenerife, varios cientos de personas -llegaron a cerca de un millar- se han concentrado en la plaza Weylen bajo el lema "Nosotras somos la manada. No es abuso, es violación", convocadas por la Plataforma Feminista 8M Tenerife y varios colectivos feministas para mostrar su rechazo a la sentencia del juicio de La Manada y su apoyo a la víctima.

A eso de las 19:00 horas de este jueves ya eran casi un millar las personas reunidas en el centro de la capital tinerfeña, la mayoría mujeres.

Muchas llevaban pancartas con las que mostraban su indignación por esta sentencia. "Si tocan a una, nos tocan a todas", "Mujeres a la calle; violadores, a prisión", "Jueces y fiscales también son culpables", "No es abuso, es violación", "Yo sí te creo" o "Guerra al patriarcado" fueron algunas de las frases que se leyeron en esas pancartas o corearon los asistentes a la concentración.

Angela Martín Pérez, portavoz de la Plataforma contra la Violencia Machista en Tenerife, aseguró a LA OPINIÓN DE TENERIFE que no salía de su asombro tras conocer la sentencia.

"Lo que ha ocurrido es una violación, no un abuso. Esta sentencia es un desprecio de la Justicia hacia las mujeres, un sinsentido, y encima uno de los tres jueces ha pedido la absolución. Es indignante y por eso estamos aquí", señaló Martín Pérez.



"Esto no va a quedar aquí. ¿Necesitan que nos maten para que sea violación? Vamos a seguir saliendo a la calle para pedir Justicia", subrayó la portavoz de la Plataforma contra la Violencia Machista en Tenerife.

La manifestación fue convocada de forma espontánea por las redes sociales y contó con el apoyo de diferentes colectivos feministas.

Muchos conductores que circulaban con sus vehículos por la plaza Weyler hicieron sonar la pita en señal de solidaridad con los manifestantes.



Paula Méndez, una joven concentrada en la capital tinerfeña, aseguró estar "harta" del machismo imperante en la sociedad española. "Estoy cansada del trato que recibimos las mujeres. Esto ha sido el colmo", relató a este diario.

Para esta joven, la sentencia es "un absoluto disparate". "Estoy muy indignada. Esto ha sido una violación de cinco sinvergüenzas", añadió.



En Las Palmas de Gran Canaria, unas 500 personas se han congregado en la calle Triana convocadas por la Red Feminista de Gran Canaria y han gritado consignas como "No es abuso, es violación", "No es no", "Si tocan a una, respondemos todas", "Gobierno y patriarcado, cómplices callados" o "Basta de violencia contra las mujeres".

La portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria Elena María Suárez Pérez ha asegurado que la sentencia contra la Manada demuestra que hay "una justicia patriarcal, con ella los tribunales dicen que no creen a las mujeres".

En su opinión, este fallo judicial establece que "las mujeres debemos exponernos mortalmente para que se considere que hay una violación" y no ayuda a que se denuncien las agresiones sexuales.