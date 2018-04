Un trabajo del HUC indaga en el riesgo de cirrosis en pacientes con hepatitis C

Los resultados de un estudio sobre el riesgo de fibrosis hepática avanzada y cirrosis en pacientes infectados por el virus de la hepatitis C sin diagnóstico apropiado, realizado por el servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias (HUC), fueron presentados como comunicación oral y seleccionado de entre todos los estudios en la temática de hepatitis virales en el Congreso Internacional de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL 2018), celebrado en París. En este encuentro se han presentado los últimos avances e investigaciones científicas en enfermedades del hígado.

La comunicación oral fue presentada por Dalia Morales y forma parte de su trabajo de tesis doctoral cuyos tutores son los doctores Manuel Hernández-Guerra y Enrique Quintero, jefe de servicio de Aparato Digestivo del HUC. El objetivo de esta investigación fue estudiar la prevalencia de fibrosis y cirrosis hepática en pacientes con presencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C pero sin prueba de ARN (prueba confirmatoria de infección activa tras la detección del anticuerpo positivo), estudiar las características de estos pacientes con diagnóstico subóptimo y evaluar el riesgo de progresión de la fibrosis hepática en este grupo de pacientes a largo plazo.

Resultados

Casi la mitad de los pacientes incluidos en el estudio no estaban correctamente diagnosticados tras un largo periodo de seguimiento. Esto es frecuente ya que la infección por virus de hepatitis C no suele causar síntomas hasta el desarrollo de complicaciones como la cirrosis hepática y el cáncer de hígado. Se trata de un problema relevante dada la alta prevalencia de la infección, estimada en España en cerca de un 1% de la población.

Estos pacientes no diagnosticados presentaban una prevalencia de al menos fibrosis significativa en la tercera parte de los investigados y tenían dos y cuatro veces más riesgo del desarrollo de fibrosis significativa y cirrosis a lo largo del tiempo. Es por ello que se precisa de iniciativas para diagnosticar correctamente a todos los pacientes ya que, hoy en día, se dispone de tratamientos muy eficaces y sin apenas efectos secundarios que curan a la práctica totalidad de quienes acaban el tratamiento.