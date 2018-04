Educación descarta la tasa de reposición y convoca la OPE solo con 1.160 plazas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OPE) de Educación para 2018 con 1.160 plazas para secundaria, técnicos de formación profesional y profesorado de las escuelas oficiales de idiomas.

La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, precisó que las 1.160 plazas corresponden a la tasa de estabilización, autorizada por el Gobierno central, y será la única en este año, ante la falta de respuesta del Estado a los requerimientos para autorizar la oferta también de otras 881 plazas, correspondientes a la tasa de reposición.

Monzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aseguró que la intención del Ejecutivo canario era convocar un total de 2.041 plazas, de ellas, 1.160 de estabilización y 881 de reposición, pero para ello era necesario, según establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno central aprobara la tasa de reposición mediante un real decreto.

Indicó que no hay previsión de que el Gobierno central apruebe el decreto que permita convocar las 881 plazas que quedan pendientes, por lo tanto, solo se pueden publicar 1.160. No obstante, se trata de "una oferta amplia", dijo Monzón, a lo que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, agregó que las plazas de reposición no se han convocado por retraso de los Presupuestos Generales del Estado y por la inestabilidad del país. "Canarias hubiese sacado la totalidad de las plazas de haber tenido una Ley de Presupuestos", manifestó Dávila.

La consejera de Educación explicó que la previsión inicial del Gobierno de Canarias era la de convocar 2.041 plazas, que serían tramitadas en dos decretos, uno con las plazas de estabilización y otro con las de reposición.

Recordó que la fecha de examen será el 23 de junio, día en el que coinciden las pruebas en otras comunidades. El examen no solo se celebrará en Tenerife y Gran Canaria sino que en otras islas donde haya un "número considerable o mínimo" de opositores que se presenten, se constituirá un tribunal para evitar traslados a las islas capitalinas.