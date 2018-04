Sídney, la ciudad con mejor calidad de vida

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes El Turista. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez visitamos Sídney, la capital de Australia.

Sídney es uno de los referentes mundiales y destinos predilectos para muchos viajeros y parada obligatoria en cualquier vuelta al mundo, cómo no, también en la que estamos desarrollando para filmación de la segunda temporada de El Turista. La icónica Ópera de Sídney, con la explosión de color en el cielo de los fuegos artificiales, es la primera imagen que nos cautiva para dar la bienvenida a un nuevo año, a pesar de que no es el rincón del planeta que primero festeja una nueva vuelta al sol. La ciudad más grande y poblada de Australia lidera varios estudios en los que se destaca su calidad de vida y reputación. La seguridad, su pulcritud, los servicios que ofrece y el progreso constante de una metrópoli cosmopolita son algunas de las características que destacan y le llevó, por ejemplo, en 2015 a ser considerada la ciudad con mejor reputación mundial, según Reputation Institute.

Seguramente su popularidad conlleva a que erróneamente mucha gente mencione su nombre cuando se le pregunta cuál es la capital de Australia. Realmente, Canberra, a 300 kilómetros de Sídney fue la capital que se escogió desde 1908, cuando a un inspector del Commonwealth se le designó la tarea de escoger un lugar donde asentar la capitalidad. Melbourne y la propia Sídney querían ostentar este título, pero se consideró que las que seguramente sean las ciudades más famosas de Australia, están ubicadas en la costa y, por tanto, eran propensas a bombardeos marítimos.

Impresionante bahía

Sídney está construida alrededor de un puerto con fabulosos vecindarios con vistas al agua de su impresionante bahía. Esta urbe cosmopolita ofrece muchas posibilidades de entretenimiento, restaurantes y actividades; y la mayoría se concentran en los núcleos de la vida ribereña, ante la atenta mirada de su arqueado puente de la Bahía de Sídney y la majestuosa Casa de la Ópera de Sídney que preside la bahía.

Inaugurada en 1973, la Ópera de Sídney cambió completamente la imagen de Australia. Su fusión de influencias antiguas y modernistas, la combinación de múltiples líneas de creatividad e innovación, tanto arquitectónica como en el diseño estructural; supuso un hito en las obras de ingeniería e innovación tecnológica del siglo XX y posee un excepcional valor universal. Esta megalómana escultura urbana en un entorno acuático está ambientada en una península que se proyecta hacia el puerto de Sídney y bajo sus tres grupos de conchas abovedas entrelazadas, que simbolizan unas velas, se encuentran dos salas de espectáculos y un restaurante. Varias terrazas, instauradas en su plataforma, complementan la oferta de ocio de este idílico rincón australiano. La obra de Utzon, apoyada por los logros de ingeniería de Ove Arup, impulsaron la creatividad colectiva de arquitectos, constructores e ingenieros creando obras basadas en esta inspiración. Aunque son incomparables sí es cierto que la Ópera de Sídney nos acercó un poco a nuestra islita, Tenerife, ante el símil -a menor escala- de nuestro Auditorio de Tenerife.

El Puente de la Bahía y sus pilones seguramente sean uno de los mejores lugares desde donde divisar toda la belleza de esta joya arquitectónica bañada por las aguas azules de la bahía y rodeada de cruceros que desembarcan en esta preciosa bahía. El Puente de la Bahía conecta el Distrito Financiero con la Costa Norte de la ciudad gracias a 8 carriles de circulación, 1 vías férreas y un carril para peatones y bicicletas. Los más aventureros y que no tengan vértigo pueden recorrerlo escalando por el arco exterior, de este puente inaugurado el 19 de marzo de 1932 tras 8 años de trabajo, si acceden a la actividad BridgeClimb. La imposibilidad de llevar una cámara y filmar la actividad nos privó de realizarla, ya que nos basamos en mostrar cosas que pueda hacer un turista, aunque desde las torretas que se encuentran a los lados del arco, sus pilones de 89 metros de altura con miradores que proporcionan unas hermosas panorámicas de la bahía, sí pudimos capturar algunas tomas que sirvan para expresar cómo es esta actividad prácticamente única en el mundo de escalar por el arco de un puente de acero.

Aunque los principales monumentos y los lugares más emblemáticos de la ciudad se centran en la Bahía, decidimos profundizar en la ciudad conociendo sus barrios, y así, conocer cómo es la vida cotidiana de los australianos. Destaca el The Rocks, el barrio más antiguo de Sídney, donde hace poco más de 200 años arribó la primera flota de prisioneros que trasladó el gobierno británico hasta este territorio ante la imposibilidad de alojarlos en las antiguas colonias norteamericanas, que acababan de obtener la independencia. Vecindarios de lujo, casas coloniales y altos edificios conforman la coraza de la bahía, con diferentes posibilidades donde vivir, pero con un denominador común, el elevado precio de la vivienda y el costo de vivir en un lugar idílico, pero que pone muchas cláusulas para la inmigración, dependiendo de su nacionalidad y desempeño profesional.

Hablar de Australia y no de sus playas sería un pecado. Aunque el país está repleto de paradisiacas playas no se quedan atrás las que se encuentran en las proximidades de Sídney. Un paseo de unos 45 minutos, en nuestro caso de varias horas por las paradas para filmar, te permite recorrer la costa desde la familiar playa de Coogee Beach hasta la archiconocida Bondi Beach. La caminata costera, junto a los acantilados, te permite conocer la importancia del mar y la vida familiar para los australianos. Las instalaciones y servicios son todo un lujo. Buceo, voleibol de playa, patios de recreo, zonas de baño, parques con barbacoas eléctricas públicas y gratuitas han contribuido a la idiosincrasia australiana, amantes de las reuniones, el picnic y compartir una buena barbacoa. Las calas y playas de Tamarama, Bronte y Maroubra , que hay en este trayecto que acoge la exhibición anual al aire libre "Sculpture by the Sea" con más de 100 obras de arte expuestas a lo largo de la costa, podrían ser la postal de otros muchos destinos. Antes de llegar a la impresionante Bondi resulta anecdótico que debes atravesar un cementerio, con unas vistas impresionantes, pero que nos llamó la atención ante bañistas ligeros de ropa, paseando en esta necrópolis a orillas del mar y con preciosos panteones.

Una casa como caravana

Nos desplazamos a las afueras de Sídney para tomar la que será nuestra casa durante los próximos 10 días. Una caravana totalmente equipada nos servirá para recorrer la Gold Coast con comodidad, en busca de escenarios de película e historias que contarles para la segunda temporada del programa de televisión El Turista. En la tierra de los canguros y los koalas no podíamos perder la oportunidad de disfrutar del contacto directo con estos animales en libertad. Después de nuestro paso por África y la auténtica manifestación de la naturaleza que nos regaló en cada uno de los parques nacionales africanos que visitamos, y por los valores que se defienden a través de esta serie televisiva de viajes, no realizamos actividades en las que los animales sean actores forzados y se les prive su libertad.

Visitar un zoológico

Por ello, descartamos la opción de visitar un zoológico y nos centramos en encontrar un escenario en el que pudiésemos disfrutar de la compañía de estos animales en plena libertad. El parque de Morriset, a 112 kilómetros al norte de Sídney, es la mejor opción para deleitarte de la vida silvestre, con canguros en libertad, en su hábitat natural. Mentiría si no reconociese que fue de las mejores experiencias en Australia. En este prado verde, en la costa oeste del hermoso lago Macquarie, se agolpan cientos de canguros que merodean a sus anchas. Los rumiantes se muestran dóciles, acostumbrados a las visitas de turistas que desean inmortalizar esta vivencia de conocer al icono nacional australiano.

Nuestra visita, esperamos, que sirva para dar a conocer esta experiencia única, pero sobre todo, para conciencia que no se les debe alimentar ni con zanahorias, ni plátanos, pero sobre todo evitar darles pan porque les daña, y ellos disponen de todo lo necesario en este vergel. Aunque son mimosos y les gusta que le acaricien hay que recordar que son animales salvajes y hay que permanecer en alerta. La experiencia es inigualable y se entiende cómo se ha usado como terapia para los pacientes de un psiquiátrico que se encuentra a pocos metros de la zona en la que campan estos animales. Sin duda, cuando lo vean por televisión muchos van a morir de amor.

Nos despedimos de los canguros, agradecidos por esta memorable experiencia y continuamos nuestra ruta en caravana, con dirección norte, hacia Brisbane. En la próxima entrega de este serial descubriremos otros rincones australianos que quitan la respiración, realizaremos surf y ala delta, probaremos el vino australiano y te desvelaremos curiosidades sobre esta región oceánica.