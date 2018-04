"La muerte del piloto venezolano Pablo Chiossone no se me quita de la cabeza"

Si hay un recuerdo que no se le olvida a Raúl Estévez, es la muerte de Pablo Chiossone, un piloto de nacionalidad venezolana que tuvo que huir de la dictadura de su país natal para trabajar en una compañía aérea afgana. "A esta persona la conocí dos semanas antes de mi regreso a España cuando se presentó en la embajada. Estuvimos hablando largo y tendido y me contó las vueltas que había dado su vida con la llegada de los chavistas y como tuvo que buscarse la vida en Afganistán, donde volaba como piloto de la compañía aérea nacional. A los dos días de mi regreso a la Isla (llegué un jueves y el atentado se produjo un sábado) me enteré de que Pablo era una de las víctimas mortales del atentado al hotel Continental, donde se alojaban los extranjeros. La verdad es que su muerte me llegó. Sobre todo tras conocer sus orígenes y creo recordar que tenía una hija de corta edad", narró el policía quien no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar el agradecimiento a sus compañeros de armas, gracias a los cuales el tiempo que permaneció destinado en Afganistán se le hizo más llevadero, "entre ellos a Shady, Ostariz, Gonzo y Esparcia".

"Me gustaría volver a participar en otra misión internacional. Esta fue la primera y no me desagradaría volver a otra nación asiática, tal vez Pakistán", sentenció.