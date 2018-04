El profesor de la ULL investigado por acoso se 'defiende' ante sus alumnos

Juan Pablo del Río, el profesor de la Universidad de La Laguna denunciado por una alumna de Periodismo por presunto acoso, se defendió ante los alumnos de la asignatura que imparte en la Facultad de Ciencias de la Información, dirigiéndose a ellos durante los dos últimos días en diferentes clases.

El docente invitó a los estudiantes a que "no se dejen afectar o condicionar por lo que puedan leer" e hizo hincapié en que "espero que todo siga normal. Yo no voy a tratar ni a mirar ni a reconsiderar a nadie de forma diferente. Todo está en su sitio y tiene que ser así".

En cuanto a la investigación, Del Río fue contundente al sostener que "nunca, por mi honor, por mi sentido de la corrección, por mi decencia y por el sentido de la ética, creo haber cometido ninguna incorrección en el campus ni, por supuesto, haber sometido a acoso a nadie", remarcando que "todo está en los correos" intercambiados con Noelia Guerra y que, según el profesor, tenían siempre temáticas "relacionadas con la vida académica y universitaria".

¿Acoso o acoso sexista?

Además, Del Río, que reconoció que la situación "no es fácil para mí", invitó a los alumnos a "cuidar el lenguaje y los términos con absoluto cuidado", dado que puntualizó que la denuncia presentada era por acoso y no por acoso sexista. Así mismo se mostró sorprendido por la aparición de su nombre en la portada de la edición de la opinión de tenerife del 13 de abril, porque "que yo recuerde ni por un asesinato han puesto a nadie su nombre en primera plana". En esa línea también realizó matizaciones al titular de la información, que hacía referencia a que la Universidad llevaba a un profesor a Fiscalía por un caso de acoso, reseñando que "la señorita ya había llevado el caso a Fiscalía".

Entrando en cuestiones más concretas, el profesor desmintió algunos de los datos aportados por Noelia Guerra, tanto en su denuncia como en sus declaraciones a la opinión, al señalar que "es falso que yo le haya regalado a una alumna una rosa" y "nunca he escrito un verso" en unos correos electrónicos que considera que deberían ser "una transmisión de información estrictamente reservada, personal y confidencial entre alumno y profesor". En ese sentido, Del Río apuntó que "a Noelia Guerra siempre la he tratado con una gran consideración personal y académica. Siento lo que está pasando y, sobre todo, que lo haya hecho así", incidiendo en que "si tienes alguna duda con algo que te ha dicho tu profesor primero debes hablarlo con él y, después, si quieres, puedes llevarlo hasta a las Naciones Unidas", concluyendo con la invitación a los alumnos a que "piensen lo que quieran pero piensen, razonen".

El caso salió a la luz el pasado viernes, cuando la opinión de tenerife hacía público el expediente disciplinario que el Rectorado había abierto al profesor después de la denuncia por acoso realizada por Noelia Guerra. La estudiante aseguró en la denuncia que el docente le enviaba "hasta ocho correos diarios" a través del ALU, el email institucional del centro superior lagunero. "Me dijo que fuera a una librería a recoger un libro que me había comprado, me citó en una cafetería y, como no le respondía, me chantajeó con que reconsideraría mi nota final", concretó la alumna. La tinerfeña forma parte del grupo que representa al alumnado de la facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación ante los diferentes organismos universitarios.