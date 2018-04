Lluvia, viento y oleaje en Canarias

Este jueves se espera una intensificación del viento por la tarde-noche, por lo que La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros adversos. Las rachas podrán superar los 60 km/h en las cumbres y en las costas este y oeste de Gran Canaria; La Gomera, La Palma y El Hierro; norte y nordeste de Tenerife y Santa Cruz de Tenerife. Todo ello motivado por la llegada de una bolsa de aire en niveles altos (DANA), que llega desde el noroeste. Además, la Aemet ha informado que habrá un descenso en las temperaturas que será más acusado en el interior, y que dejará algo de chubascos débiles a moderado.



El aviso está activado a partir de las 18.00 horas de este jueves y proseguirá hasta las 09.00 horas del viernes.





Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Gomera

La Palma

El Hierro

Este espisodio continuará el viernes, en el que habrá un predominio de intervalos nubosos y chubascos en el norte, siendo estos. El viento, de componente norte, con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día.Lapara este viernes por Islas es la siguiente:Intervalos nubosos, disminuyendo al final de la tarde a poco nuboso. No se descarta alguna precipitación débil en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento de componente norte girando a noroeste, con rachas que pueden superar ocasionalmente los 60 km/h, disminuyendo al final.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 14 22Intervalos nubosos, disminuyendo al final de la tarde a poco nuboso. No se descarta alguna precipitación débil en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento de componente norte girando a noroeste, con rachas que pueden superar ocasionalmente los 60 km/h, disminuyendo al final.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 16 21Intervalos nubosos, más abundantes durante las horas centrales del día. Lluvias y chubascos en la mitad norte, sobre todo en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, y máximas en descenso, localmente notable en el interior. Viento de componente norte, más intenso en costas este y oeste, con rachas que podrían superar los 60 Km/h, afectando además a las cumbres y a la capital; disminuyendo al final. En costas sur, predominio de las brisas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 17 20Predominio de cielos nubosos con lluvias y chubascos, cesando a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, y máximas en descenso, localmente notable en el interior. Viento de componente norte, más intenso en puntas nordeste y noroeste. En Santa Cruz es probable que las rachas puedan alcanzar los 60 Km/h, e incluso superarlo. En cumbres centrales, viento del oeste y noroeste moderado a fuerte. Disminuyendo al final. Brisas en costas sur.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 17 22Intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte, poco probables por la tarde. Temperaturas en descenso. Viento del norte flojo a moderado, más intenso en las puntas este y oeste, en donde las rachas podrían superar ocasionalmente los 60 Km/h, así como en las cumbres. Disminuyendo al final.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de la Gomera 17 22Nuboso en el norte, y en el sur intervalos nubosos. Lluvias y chubascos en el norte, que serán poco probables por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento del norte, más intenso en puntas nordeste y noroeste y en cumbres; en costa suroeste, predominio de las brisas. En las puntas nordeste, noroeste y cumbres las rachas podrían superar los 60 Km/h. Disminuyendo al final.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de la Palma 15 20Intervalos nubosos, disminuyendo la nubosidad por la tarde. Probables lluvias en el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas en descenso. Viento de componente norte, más intenso en las puntas este y oeste, en donde las rachas podrían superar ocasionalmente los 60 Km/h, así como en cumbres. En la costa suroeste, predominio de las brisas. Disminuyendo al final.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 10 16