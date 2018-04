El empresario Amid Achi presenta en la Universidad de La Laguna las claves de su éxito

El empresario sirio Amid Achi fue ayer el protagonista de la iniciativa ULL Diálogos, puesta en marcha por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna , en la que invita al centro a un destacado personaje del mundo de ámbitos como la cultura, la economía o la política, en los que esta figura ha tenido especial relevancia o ha generado una aportación valiosa.

Achi, quien, afincado en nuestras islas desde que era un joven estudiante, ha montado una importante cadena de tiendas que alcanza los doscientos puntos de venta en todas las islas. Trabajo, humildad y visión de negocio fueron las tres claves que hacen de Achi un empresario respetado y reconocido por toda la sociedad canaria.

El encuentro estuvo conducido por el periodista Antonio Salazar, profundo conocedor de la trayectoria del empresario, que llegó a las islas muy joven, enviado por su padre para estudiar Medicina, como hicieron en su época unos 15.000 sirios en toda España, atraídos por unos estudios muy demandados en su país de origen. Sin embargo, y una vez aquí, descubrió que la profesión de médico no le gustaba y quiso abandonar sus estudios, a lo que su padre se negó tajantemente. Tras ello estudió Náutica, hizo prácticas un año y se dio cuenta de que lo que le gustaba era estar en tierra firme. "Me agarré mucho y trabajé tanto porque no quería volver al mar", comentó al comienzo de la sesión, ante un auditorio lleno de estudiantes.

También ha cometido errores empresariales, y uno de ellos fue invertir en un periódico. "De los errores hay que aprender, caerse, levantarse y no tirar nunca la toalla. Para nosotros el empleo es vital y creo que lo más difícil es despedir a una persona".

La maraña administrativa le ha impedido rehabilitar algunas zonas depauperadas y que ya ha adquirido. Tiene nuevos proyectos de negocio en diferentes islas pero la colaboración de la administración en la solución de estos inconvenientes no es rápida. "Canarias tiene unas posibilidades tremendas para convertirse en centro financiero hacia Asia o África -continente este último donde Achid ya trabaja en una decena de países-, pero necesita el compromiso de los políticos".