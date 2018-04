Educación podría implantar el bachillerato de artes en La Gomera

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, se comprometió ayer a estudiar la implantación de la modalidad de bachillerato de artes en la isla de La Gomera, para lo cual se realizará un estudio con vistas a ver cuál sería la demanda de esas enseñanzas.

Actualmente ningún centro público ofrece ni en La Gomera ni en El Hierro la modalidad de bachillerato de artes, con lo cual los estudiantes de esas islas tienen que optar por las ciencias o las humanidades, o bien desplazarse a otras islas a estudiar, denunció en comisión parlamentaria la diputada de ASG, Melodie Mendoza.

"La insularidad tiene estos inconvenientes", respondió la consejera durante una comparecencia para informar sobre las enseñanzas artísticas que ofrece su departamento, aunque acogió la propuesta de Mendoza para que se realice un sondeo entre los estudiantes y "si hay un grupo interesado ver la posibilidad de implantar un bachillerato de artes en La Gomera".

Si no se pudiera implantar esa modalidad de bachillerato, Soledad Monzón señaló que será fundamental "hacer un esfuerzo" para coordinar todas las ayudas públicas de Cabildo, Comunidad Autónoma y Estado de manera que los estudiantes interesados puedan cursar esos estudios en otra isla.

Melodie Mendoza se mostró comprensiva con que ni en La Gomera ni en El Hierro se ofrezca a los estudiantes el bachillerato de artes, y dijo que entiende que puede no ser viable si no hay demanda, pero consideró que no se puede saber con certeza esa demanda si no se pregunta a los interesados.