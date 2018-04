Un frente llega a Canarias este jueves

Una bolsa de aire en niveles altos (DANA) llegará desde el noroeste a Canarias este jueves que dejará lluvias débiles a moderadas en el norte de las Islas, a partir de primeras horas en La Palma, y desplazándose gradualmente hacia el resto, siendo menos probables y más dispersas en Lanzarote y Fuerteventura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).





Semana de contrastes: la calima ligera, visible hoy en las islas capitalinas, dará paso mañana a la entrada de un frente desde el NW que dejará lluvias débiles a moderadas en las vertientes norte, localmente persistentes en La Palma y TF.Menos probables y más dispersas en LZ y FV pic.twitter.com/iSSnBtl6pv — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) 18 de abril de 2018



Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Gomera

La Palma

El Hierro

Además, laha informado que habrá un descenso en las temperaturas que será más acusado en el interior.Este espisodio continuará el viernes, en el que habrá un predominio de, siendo estos probables y frecuentes por la tarde. El viento, de componente norte, con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día.Lapor islas es la siguiente:Poco nuboso durante la madrugada, aumentando gradualmente en el litoral norte hasta nuboso al final y extendiéndose al resto de la isla. Al final del día no se descartan lluvias débiles en el oeste. Temperaturas en descenso, más acusados en las máximas del interior. Viento de componente norte, más intenso por la tarde, cuando las rachas podrían superar ocasionalmente los 60 Km/h.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 16 25Poco nuboso durante la madrugada, aumentando gradualmente en el litoral norte y oeste hasta nuboso al final y extendiéndose al resto de la isla con intervalos. Al final del día no se descartan lluvias débiles en el oeste. Temperaturas en descenso, más acusados en las máximas del interior. Viento de componente norte, más intenso por la tarde, cuando las rachas podrían superar ocasionalmente los 60 Km/h.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 16 24Poco nuboso o despejado, salvo en el litoral norte, donde se esperan intervalos nubosos con amplios claros durante la mañana y primeras horas de la tarde. Durante la tarde la nubosidad se irá extendiendo también hacia el interior con lluvias en general débiles. Temperaturas en descenso, más acusados en el interior. Viento de componente norte, más intenso en costas este y oeste, intensificándose por la tarde cuando las rachas podrían superar los 60 Km/h, afectando además a las cumbres y a La Capital. En costas sur, predominio de las brisas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 17 22Poco nuboso con intervalos en el litoral nordeste durante la madrugada y primeras horas, aumentando gradualmente hasta cubierto en el norte por la tarde e intervalos en el resto. Lluvias en general débiles en el norte, más frecuentes por la tarde, pudiendo ser en forma de chubascos. Probabilidad de que sean localmente persistentes. No se descartan en otras zonas de la isla por la tarde. Temperaturas en descenso, más acusados en el interior. Viento de componente norte flojo a moderado, más intenso en puntas nordeste y noroeste; en el resto de costas, predominio de las brisas. En Santa Cruz, probabilidad de que las rachas puedan alcanzar los 60 Km/h. En cumbres centrales, viento de componente sur, con intervalos de fuerte por la tarde y girando a componente oeste.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 17 24Poco nuboso, con intervalos nubosos en el litoral norte, aumentando en la segunda mitad del día a nuboso y extendiéndose al sur. Lluvias en general débiles en el norte a partir del mediodía. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte flojo a moderado, más intenso en las puntas este y oeste, en donde las rachas podrían superar ocasionalmente los 60 Km/h, extendiéndose a las cumbres por la tarde. En la costa sur, predominio de las brisas al principio, con rachas fuertes ocasionales por la tarde.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de la Gomera 17 23Intervalos nubosos durante la madrugada aumentando a nuboso o cubierto en toda la isla, abriéndose claros en el sur por la tarde. En el norte lluvias a partir de primeras horas de la mañana en general débiles con algunos chubascos, y probabilidad de localmente persistentes. Temperaturas en descenso, más acusados en el interior. Viento del norte flojo a moderado, más intenso en puntas nordeste y noroeste; en costa suroeste, predominio de las brisas. Aumentando la intensidad por la tarde y extendiéndose a cumbres. En las puntas nordeste, noroeste y cumbres las rachas podrían superar los 60 Km/h.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de la Palma 16 22Poco nuboso, aumentando por la tarde a muy nuboso con intervalos en el sur. Probabilidad de lluvias en general débiles por la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado, más intenso en las puntas este y oeste, en donde las rachas podrían superar ocasionalmente los 60 Km/h, extendiéndose a las cumbres por la tarde. En la costa suroeste, predominio de las brisas.TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 11 18