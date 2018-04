La película 'The Green Fog' se lleva la Lady de Oro

La película estadounidense The Green Fog (2017, 61 minutos), de Guy Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson, logró ayer la Lady Harimaguada de Oro, máximo galardón del 18º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que hoy se clausura con la última jornada de proyecciones. El jurado internacional del certamen otorgó "por mayoría, no por unanimidad" el premio a esta cinta, trofeo y 15.000 euros, tal como puntualizó el director rumano Radu Jude, miembro del jurado, tras darse a conocer el fallo de los triunfos de la sección oficial en 2018 por parte del también cineasta y productor colombiano Luis Ospina.

Oro para una producción que rinde homenaje a Vértigo, de Hitchcock a partir de material ya grabado de cine y televisión, y otras capturadas en la bahía de San Francisco, que a juicio de Radu Jude es una producción "atrevida, original e innovadora frente a otro cine más convencional".

Un apunte que llegó después de que Luis Ospina, en calidad de portavoz del jurado, no entrara a describir las "motivaciones" del equipo de jueces para favorecer a The Green Fog entre la docena de películas a concurso. Es más, varios miembros del jurado popular, formado por una treintena de personas, presentes en el Teatro Pérez Galdós durante la lectura del palmarés, cuestionaron esta decisión argumentando cómo era posible premiar una película construida a partir de otras. Hasta Radu Jude bromeó con el asunto, y recordó que el jurado estuvo a punto a dar una mención a Chuck Norris, que al igual que otros actores populares, desfilan en las secuencias de The Green Fog.

Luis Ospina relató, según el acta del jurado, que "consideramos que no es posible desempeñar la práctica de escribir las motivaciones de los premios debido a la complejidad de las películas, y la complejidad de las razones en si mismas, sintetizar en unas líneas por qué una película es merecedora de un premio un otro es simplificar demasiado".

A este respecto, el director del Festival de Cine, Luis Miranda, señaló tras la lectura de los premios que "este año nos alegra especialmente que en el palmarés esté un cineasta tan importante para nosotros como Guy Maddin". "Nos hace felices y somos conscientes de que va a generar controversia porque es la única película de no ficción hecha con material de archivo, que es una tendencia, una línea de trabajo que hemos mostrado en el Festival desde el principio, a veces sin que nos prestara mucha atención, y que haya una película de este tipo ganadora en realidad nos deja un buen cuerpo", añadió

A juicio de Miranda, la película en cuestión responde a "otras narrativas del cine, y me consta que ha generado controversias entre el jurado, incluso hemos visto la polémica entre miembros del jurado popular y el oficial, con opiniones muy polarizadas, y eso más que preocuparme provoca todo lo contrario, y es para este tipo de situaciones por las que hacemos el festival".

Ospina y Jude, junto a Anastasiya Kharchenko y la actriz Esther Elisha, en calidad de miembros del jurado oficial -la organización excusó la presencia de Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Gijón- fueron enumerando los nombres del palmarés de "un festival que he seguido de cerca desde muy lejos", en palabras de Luis Ospina. Así, la Lady Harimaguada de Plata, con estatuilla y 8.000 euros en metálico, recayó en la película china Xiao Gua Fu Cheng Xian Ji ( The Widowed Witch) (2018, 120 minutos, de Cai Chengjie, que además le reportó el Premio José Rivero al Mejor Nuevo Director, dotado con 5.000 euros, y a la actriz Tian Tian el galardón a la mejor interpretación femenina.

Los premios para la industria china que entronca con la filosofía del certamen grancanario, que han protagonizado el palmarés en las dos últimas ediciones, vienen a subrayar, según Miranda, que la apuesta de los programadores hacia esta geografía cinematográfica estaba justificada.

Otra producción que concursaba en el 18º Festival grancanario, la iraní No Date, No Signature (2017, 104 min.), de Vahid Jalilvand, captó la atención de dos de los jurados, el internacional y el popular.