Una alumna lleva a la ULL a la Justicia por negarle el cambio de centro

Un alumna de la Escuela de Enfermería de La Palma lleva a cabo una batalla para que la Universidad de La Laguna (ULL) le conceda el cambio de grupo al centro tinerfeño hasta tal punto de que ha presentado dos recursos por la vía contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La joven, Silvia Cejas, argumenta que su puesto de trabajo se encuentra en Tenerife y que "hay otros compañeros a los que se les ha concedido". Mientras desde la institución académica rechazan de lleno la solicitud de la estudiante y le emplazan a realizar de nuevo los exámenes de acceso a la Universidad.

En concreto, Cejas reclama que "tal y como se hizo el curso pasado", se le permita realizar las prácticas en un centro de Tenerife, aunque la opción que persigue es que se le conceda un cambio de grupo, de tal manera que en lugar de cursar sus estudios de Enfermería en La Palma pueda continuarlos bien en la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULL o bien en le escuela del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) dependiente de la institución lagunera.

La joven, procedente de El Hierro, asegura que cuando se matriculó en el grado de Enfermería tenía un contrato temporal como técnico de ambulancias en Tenerife "que era de cuatro meses" junto con otros compañeros. "Creíamos que nos pararían al término de ese tiempo pero nos hicieron indefinidos", añade la joven quien señala que en esa situación, durante el primer curso, solicitó realizar las prácticas en Tenerife "y se concedió sin problema".

Al respecto, el vicerrector de Alumnado de la Universidad de La Laguna, José Manuel García Fraga, admite esa concesión el pasado curso académico pero sostiene que se trata de una respuesta "excepcional". El responsable del Vicerrectorado explica que para la titulación de Enfermería, la ULL dispone de tres centros, cuya nota de EBAU para acceder "son diferentes porque dependen de la demanda".

"Muchos de los estudiantes que cursan este grado en La Palma habrían elegido primero Tenerife", asegura García Fraga quien calcula que "más de la mitad de los estudiantes en esa isla son tinerfeños a los que no les dio la nota". "Estoy seguro de que la mayoría querría cambiarse a Tenerife, pero los grados aquí ya están saturados", insiste el vicerrector de Alumnado, por lo que entiende que la solución para que Silvia Cejas se matricule en Tenerife "es presentarse a la EBAU y solicitar la plaza".

A juicio de la joven, no obstante, los cambios de grupo son un procedimiento "legal y permitido" por lo que afirma no entender por qué se le niega. "Tengo compañeros que lo han pedido y solo con el contrato de trabajo se les ha cambiado", asevera. No obstante, Fraga incide en que "hasta el año pasado se habían concedido pero de forma excepcional " y reitera "que los hospitales tinerfeños ya están saturados de estudiantes".

García Fraga confirma que conoce la existencia de los dos recursos contenciosos presentados por la alumna aunque añade que "aún están pendientes de resolución". En lo que los tribunales responden las reclamaciones de la estudiante, Silvia Cejas se desespera: "Debería empezar mis prácticas en tres semanas y aún no sé qué va a pasar", lamenta.

A ello se añade que "en tercer curso, las prácticas serán en noviembre por lo que si no me cambian de grupo volveré a tener el mismo problema en unos meses". "Necesito ese cambio para poder culminar mis estudios porque no puedo perder el trabajo en Tenerife", concluye.