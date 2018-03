Zapatero vuelve a Canarias

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero pasará de nuevo sus vacaciones de Semana Santa en Lanzarote, más concretamente en la urbanización Los Noruegos junto a la playa de Famara. El mandatario español y su esposa han elegido a la isla de los volcanes como una de sus residencias vacacionales. De hecho, desde el año 2003, antes de ser elegido como presidente, Zapatero no ha dejado de venir a la isla.

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero ha optado de nuevo por pasar las vacaciones de Semana Santa en su vivienda de la urbanización Los Noruegos junto a la playa de Famara (Teguise) al igual que viene haciendo desde que decidiera el pasado año adquirir un bungaló en una de las zonas más emblemáticas de Lanzarote. Y es que Zapatero y su esposa Sonsoles Espinosa no han dejado de venir a Lanzarote desde que en el año 2003 descubriera los encantos de la isla de los volcanes cuando era secretario general de los socialistas españoles, antes de su elección como presidente en el 2004.

La última vez que estuvo en Lanzarote (aunque no se descarta que lo haya hecho en otras ocasiones con pequeñas escapadas a la isla) fue en agosto del pasado año. Su estancia transcurre, además de las obligaciones propias de su agenda oficial, entre paseos por la playa, la lectura en la terraza de su bungaló y salidas esporádicas por la isla.

De hecho, el pasado verano se le pudo ver por Arrecife donde incluso se cortó el pelo en la peluquería Pablo (un conocido militante socialista de Lanzarote) y departió con los obreros que cambiaban la red de distribución de agua de la capital conejera.

El presidente español entre los años 2004 y 2011 suele dedicar algunas horas de su estancia en Lanzarote (sobre todo cuando viene en verano) para reunirse con los principales líderes socialistas de la isla. Fuentes del partido aseguraban ayer que hasta el momento no se tiene prevista ninguna reunión, aunque los encuentros se suelen organizar de un día para otro por motivos de seguridad.

En su etapa como presidente del Ejecutivo, se alojó en los veranos de 2005, 2006 y 2009 en la residencia La Mareta, en Costa Teguise, propiedad del Estado, que fue donada por el rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos. En 2012 alquiló un chalé en la exclusiva urbanización de Puerto Calero (Yaiza) y en el verano de 2013 lo hizo por primera vez en Famara.

Tras dejar la presidencia y aunque la idea inicial de Zapatero y su esposa era la de alquilar una vivienda para pasar sus vacaciones en la isla, las dificultades que encontraba cada año para encontrar una casa que se adaptara a sus necesidades les llevó a optar por la compra. "Les encanta Famara", aseguran todos aquellos que les conocen. La propia Sonsoles se desplazó en varias ocasiones a la isla para visitar algunos inmuebles, aunque con la prioridad de que estuviera en las proximidades de Famara.

Aunque la presencia de Zapatero en Lanzarote ya no genera los revuelos mediáticos que se producían durante su etapa como presidente, su estatus como exmandatario español obliga a mantener una escolta permanente en todos aquellos lugares a los que se desplace y a destinar a un número determinado de guardias civiles para reforzar la vigilancia. Una situación que ha llevado a las dos asociaciones de guardias civiles a expresar sus quejas por las condiciones laborales que tienen que soportar los agentes destinados a esa vigilancia estática.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunciaba ayer que los agentes que protegerán al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante sus vacaciones en Lanzarote tendrán que prestar servicio a la intemperie. "No es la primera vez que ocurre que los agentes destinados a proteger al expresidente en sus vacaciones canarias no lo hagan con una condiciones higiénicas idóneas y con un lugar físico desde el que prestar el servicio", ha lamentado la Asociación.

De esta manera, AEGC ha explicado que se vuelve a repetir la misma escena en las vacaciones del expresidente Zapatero. "El disfrutando de sus días de asueto en Famara y los guardias civiles que deben hacerle las labores de escolta prestando el servicio en penosas condiciones".

"Por no tener, los agentes carecen hasta de un aseo en el que poder lavarse o realizar sus necesidades fisiológicas. Por no decir que no tienen ni una sombra en la que cobijarse del calor canario ya que la vigilancia, por la falta de medios, se hace a pie de calle de forma estática", ha insistido la asociación.

Asimismo, ha criticado que esta situación no es nueva y que ya se han presentado quejas por las circunstancias del servicio en antiguas vacaciones, además de recordar que la Comandancia de Las Palmas ha realizado las pertinentes gestiones para la instalación de una caseta de obra con aire acondicionado que preste la función de garita, así como la instalación de un inodoro químico, peticiones ante las que el Gobierno, según AEGC, no ha respondido.

"Somos conscientes que la instalación de la caseta solicitada por la Comandancia no depende del expresidente, sino, como de Moncloa, pero sí dependen del señor Zapatero el que los guardias civiles que velaran por su seguridad puedan llevar a cabo su trabajo con todas las garantías de seguridad tanto para él como para los agentes", afirman. No obstante, desde la Guardia Civil se ha optado por el silencio al alegar "que esos datos no deben de trascender por motivos de seguridad".