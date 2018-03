Ciudadanos pone bajo sospecha los resultados de la Ebau en Canarias

La proposición no de ley presentada por Ciudadanos en el Congreso para que se unifiquen los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (Ebau) en todo el Estado, tanto en contenido como en criterios de evaluación, pone en tela de juicio los resultados obtenidos en Canarias en esta prueba. La formación de Albert Rivera apunta a que existen "desigualdades territoriales" respecto a resultados, y cita como ejemplo a Castilla y León, "una comunidad líder en rendimiento competencial en pruebas como PISA, y con una media de 6,2 en la Ebau" y a Canarias, "que según PISA, tiene un rendimiento significativamente más bajo que Castilla y León tanto en lectura como en matemáticas y ciencia, y además, presenta un porcentaje mayor de alumnos con bajo rendimiento y peores índices de equidad, pese a lo cual en la Ebau su nota media es de 6,8".

Ciudadanos denuncia en dicho documento que "España presenta diferencias significativas entre comunidades que, además, no parecen ser coherentes con los resultados de los alumnos de esa comunidad a lo largo de su vida académica, ni en las evaluaciones continuas, ni en pruebas externas estandarizadas". En el texto, firmado por la portavoz de Educación, Marta Martín, y su homólogo de Sanidad, Francisco Igea, Ciudadanos denuncia que esta situación supone "una profunda injusticia" y, al mismo tiempo, demuestra falta de transparencia.

Por ello, la formación naranja también reclama mecanismos de publicidad para las notas medias de la Ebau, por centro educativo, en los boletines oficiales de cada autonomía. Además, sugieren un "portal web" donde esta información se encuentre disponible para estudiantes y familias.

Ante dicha propuesta, el vicerrector de Estudiantes y Deportes, Antonio Ramos Gordillo apuntó que en Canarias, tanto el contenido como los criterios de evaluación de la Ebau se llevan a cabo bajo estrictos criterios en el marco del distrito único universitario que abarca a las dos universidades canarias, La Ulpgc y La Laguna. "El debate es el de siempre, que si se sube la nota en bachiller o no. Lo que yo sé es que cuando llegan a nosotros, actuamos y valoramos en conciencia, de manera que la nota que saca el alumno es la nota que tienen. La Universidad lo único que hace es un examen a nivel de distrito único, y ahí actuamos en consecuencia".

Sobre la propuesta de negociar con las comunidades autónomas una homogeneización de los exámenes de la Ebau, Ramos Gordillo apuntó que para que las pruebas fueran iguales en todo el territorio español, primero tendría que garantizarse que los currículum del bachillerato fueran iguales. Actualmente, el 70% de los contenidos se definen a nivel estatal y es común para todas las regiones, y el 30% restante lo hacen cada comunidad autónoma, en base a sus competencias en Educación.

"El problema es que a desiguales no puede haber iguales. Los exámenes tienen que estar en relación a los curriculum que hay en el bachiller, de tal manera que no nos podamos dispersar. Si los curriculum fueran iguales, al 100% en toda España, entonces se podría homogeneizar el examen de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (Ebau). Eso ya sería un tema de las Consejerías de Educación, porque no nos olvidemos que cada autonomía tiene sus competencias en materia educativa y en base a ellas realizamos el examen, elaborado en un 50% por el profesorado de bachillerato, y un 50% por el universitario".

Este no es el único debate que existe en torno al acceso a la universidad. El pasado año, coincidiendo con la implantación de la Ebau, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), apuntaba la necesidad de dar "más valor" a la nota del examen y menos a las notas del Bachillerato, que actualmente tienen más peso (60%).

En aquel momento, la CRUE señaló que, para que la prueba de acceso a la universidad "fuera justa", la barra de medir en la prueba de acceso a la universidad debe ría ser para todos la misma, "y la misma es que se le dé más valor a la prueba de acceso a la universidad que a las notas de Bachillerato", indicaron los responsables de la Conferencia de Rectores.