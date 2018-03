La red social libre de algoritmos

"¿Qué es Vero? Todo el mundo habla de esta red social, ¿la conocéis?". Este es el mensaje que lanzaba hace unas semanas una youtuber a sus seguidores a través de Instagram Stories. No era la única. Gracias a una potente campaña publicitaria la red social Vero ha suscitado un gran interés. Bajo la premisa de que el primer millón de usuarios dispondrían de la app gratis "de por vida" (los siguientes deben pagar una suscripción anual) se produjo un aluvión de descargas que casi hace caer esta red social, aún en fase beta (en desarrollo). El interés inicial pronto se tornó en decepción: "Tarda mucho en abrir y no suben algunas fotos", comentaban los usuarios a través de Twitter. Estos problemas parecen estar solucionados y, además, se ha ampliado el período de prueba gratis. La intención de Vero de desbancar a Facebook o Instagram sigue en pie. Sus armas: Vero no tiene algoritmos, ni publicidad, ni tampoco bots (perfiles falsos).

Una red social real es el lema de Vero, una plataforma que ya existe desde julio de 2015 pero que, hasta el momento, ha pasado sin pena ni gloria. Un buen trabajo publicitario y los constantes cambios de algoritmo de Facebook o Instagram han relanzado esta aplicación. Uno de sus puntos fuertes es la ausencia de algoritmos para controlar la plataforma. Es decir, las publicaciones salen en orden cronológico y sólo se muestran al grupo de personas seleccionado. El usuario puede compartir fotos, vídeos, enlaces, música o libros (con formatos específicos para cada sección) con las personas deseadas, divididas en conocidos, amigos, amigos íntimos y seguidores. La estructura de Vero dificulta la creación de perfiles falsos ( bots) que puedan manipular la comunidad con propaganda y noticias falsas, como ocurre en Facebook o Twitter. Además, la plataforma no cuenta con publicidad.

El sustento económico de la red social se basa en un modelo de suscripción. Aunque la intención inicial pasaba por cobrar a partir del millón de usuarios, Vero ya los ha superado (ronda los 3 millones) y no habrá que pagar "hasta nuevo aviso" por los fallos en el despegue de la plataforma. "Debido a la gran ola de nuevos usuarios, nos hemos encontrado con problemas técnicos que han provocado a muchas personas interrupciones en el servicio", se disculparon los responsables de la red social.

Aunque la filosofía de Vero convence a un público cansado de las redes sociales tradicionales, las primeras impresiones han sido malas. Muchos usuarios reportaron problemas para crear un perfil, cargar la aplicación o subir una foto. Todos estos errores parecen estar subsanados con la última actualización de la aplicación, lanzada hace una semana. Lo que será imposible de corregir es el origen de Vero, otro de los temas más criticados. Su fundador es el millonario Ayman Hariri, hijo del exprimer ministro del Líbano Rafiq Hariri, y dueño de Saudi Oger, la empresa de construcción más grande de Arabia Saudí, criticada por las condiciones laborales de sus trabajadores.