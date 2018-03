Kioto, ciudad imperial

Hemos llegado a Kioto en el tren bala, el Shinkansen, en la estación de Odawara. Arribamos a la ciudad japonesa a las diez de la noche después de estar todo el día de excursión por el Fuji Yama, para llegar un par de horas más tarde, casi a las diez de la noche. El tren bala ya no tiene el glamour de hace unos años, superado por el AVE o cualquier tren rápido europeo.

A primera hora nos ponemos en marcha y nuestra primera visita es al templo budista de To-Ji cercano al hotel en el que nos alojamos. Hemos programado "un día de templos". Aunque el sintoísmo es la religión original y oficial de Japón los templos que vamos a ver serán todos budistas. El shinto procede de una religión primitiva y su documento fundacional es el Kojiki o Registro de las cosa antiguas en el que se explica la mitología, complicadísima y disparatada, que ha llegado hasta nuestros días. Sus fieles, la gran mayoría de japoneses, la alternan con prácticas budistas, taoístas o animistas. En realidad se reserva para bodas, ceremonias, recuerdo a los difuntos... En el día a día los japoneses pasan de la religión.

El To-Ji es un recinto vallado con varios pabellones y una zona histórica que data del año 794, año en que el emperador Kammu cambió la capital de Nara a Kioto, aunque reparado y reconstruido con frecuencia. Lo más interesante son sus jardines, cuidadísimos, la pagoda de 57 metros de altura, la más alta de Japón, y la sala de las Conferencias con 21 figuras de Buda grandes, doradas y... sucias (no las limpian diariamente por respeto ya que creen que las molestan).

Seguimos, siempre caminando porque están cerca uno de otro, con el templo de Sanjusangen-Do, con una sala de unos cien metros de largo que contiene 1.001 budas y bodhisattvas, además de una serie de guardianes, tallados en madera y sobredorados. Nos cuentan que cada monje está encargado de proteger una de las estatuas por si, por un incendio o un terremoto, hubiera que ponerlas a salvo; espero que no sea el superior del convento quien tenga que cargar con la más grande. El templo se fundó en el siglo XII. De la antigüedad de estos templos hay que decir que los japoneses se inclinaron por hacer sus edificios en madera y no en piedra como otras civilizaciones. Lo cierto es que permanecen en pie, cien veces renovados, santuarios antiquísimos levantados con cipreses, árbol muy abundante en estas islas.

Nuestro siguiente destino -recuerden que hoy es día de templos-, es el de Heian-Jingu, cuyo mayor atractivo no es el edificio en sí, fundado en 1895 para conmemorar el 1.100 aniversario de la capitalidad de Kioto, sino sus jardines que, como los que hemos visto y veremos, son obras minuciosas de plantas escogidas, estanques con carpas koi y tortugas, piedras y puentes que forman un conjunto armonioso y equilibrado, diseñados para conseguir la paz del espíritu de sus paseantes, como nosotros que disfrutamos de ello poco más de un cuarto de hora.

El budismo se introdujo proveniente de China en el siglo VI y se ha adaptado al modo de ser de los nipones. (Nipón es la pronunciación japonesa de los caracteres chinos para escribir Je-pen, Japón, es decir "el país del sol naciente"). Se practican muchas variantes de la rama mahayana, con gran cantidad de elementos tomados del sintoísmo. Una de estas escuelas es el budismo zen al que debemos estos jardines que acabamos de ver y que parecen paisajes en miniatura.

El último templo de hoy, y de nuestra visita a Kioto, es el de Kiyumizu- Dera, creado en el 778 y edificado sobre enormes pilones de madera en la ladera de una montaña. Es sábado a mediodía y está repleto de nipones. Aquí vienen los matrimonios que quieren ser bendecidos por los dioses con un hijo. Japón tiene, como España, un problema demográfico ya que muchos no se quieren casar, no quieren tener hijos y, desde luego nunca muchos hijos (lo entiendo). A pesar de todo hay una gran cola de mujeres jóvenes esperando para beber agua de una fuente que debe ser la que obre el milagro. Demasiada gente para que me guste, aunque es uno de las visitas que más se recomiendan.

Después dejamos un espacio para lo profano y recorremos las callejuelas del centro llenas de tiendas y de animada concurrencia. Entramos en un mall donde escuchamos los gritos de los vendedores que delante de su espacio anuncian con toda la fuerza de sus pulmones lo bueno y barato que son sus zapatos, sus trajes, o lo que sea, que vendan. En las jugueterías vemos a los niños probar los juguetes entretenidos con trenes eléctricos, coches y helicópteros. Los japoneses tienen un especial respeto por niños y ancianos y lo manifiestan de mil maneras. ("Tan solo los japoneses pueden inventar al Dios que juega con los Niños", dice R. Kipling). Cenamos en este mall que tiene, como casi todos los que vimos, una court-food en la que elegimos platos internacionales.

El día siguiente lo vamos a dedicar a edificios civiles. Empezamos por ir al Museo Nacional y después de caminar más de cuarenta minutos, creíamos que estábamos mucho más cerca, lo encontramos cerrado. Yo había consultado su página web y no leí advertencia alguna. A lo mejor estaba en japonés.

Tomamos desde allí un taxi, limpísimo y con un conductor con guantes blancos, para ir al Castillo Ni-Jo, el que edificó el shogún Tokugawa Ieyasu en el siglo XVII para tener donde alojarse cuando visitaba al Mikado. Este shogún es el que aisló al país de los extranjeros, persiguió con saña a los cristianos y arrinconó al emperador que pasó a ser una figura de un valor casi exclusivamente religioso. Esto valdría hasta 1853 cuando el almirante Perry llegó con una armada americana, "los barcos negros", frente a la que no pudieron oponer resistencia y exigió abrir el país al comercio internacional. Sin embargo, a los nobles no les gustó esta apertura y se rebelaron contra el shogún. Esta circunstancia la aprovechó el Mikado para hacerse con el poder, plantear una Constitución y acabar con los shogún. Después se fueron abriendo al mundo copiando lo que veían de bueno en Europa y EEUU, y la historia nos dice que también lo malo.

El castillo está rodeado de jardines y es un edificio de madera. En el complejo hay seis pabellones, con muchas habitaciones decoradas con pinturas, sobre todo de árboles y paisajes, aunque son copias ya que las originales están preservadas para su conservación. Cuando estamos visitando los jardines empieza a llover fuertemente. Ha llegado el anunciado 17º tifón de la temporada. Nos refugiamos en el metro que nos lleva a la estación del tren bala, en realidad un complejo comercial y de restaurantes, donde comemos sentados a la barra de un local que sirven platos de arroz con curry acompañados de distintos complementos que se pueden elegir señalando en una de las fotos expuestas. (En muchos restaurantes el escaparate tiene una reproducción en plástico de los platos que sirven). El arroz que ponen en cada plato es previamente pesado, se le añade la salsa de curry y, en nuestro caso gambas y calamares crudos. No me acaba de convencer. Nos tenemos que refugiar cuatro horas en el hotel porque no para de llover. Sólo a las ocho de la noche el tifón ha pasado y podemos salir a una ciudad mojada y desierta. Cenamos cerca del hotel y damos el día por bueno.

A las diez del último día nos vamos al Palacio Imperial. Tenemos que inscribirnos para la visita presentando nuestros pasaportes. Todo esto lo he aprendido por internet y aunque en teoría ese trámite también lo podría haber hecho informáticamente me topaba con páginas en japonés. Cumplida con la inscripción nos dan visita para las dos de la tarde y nos vamos paseando hacia Gion Corner en el centro de la ciudad. Todo el barrio es comercial y moderno. Tienen, sin embargo, calles y parajes que respetan la tradición y es zona de "escuelas para gheisas", esa mujer japonesa mítica que algunos confunden con prostitutas de lujo y otros nos quieren hacer creer que son el máximo de la cortesía.

Degustamos comida japonesa en un restaurante de la zona y a las dos estamos en la puerta del Palacio Imperial para entrar con otros cien visitantes y hacer un recorrido entre pabellones, sin entrar en ninguno, y aguantando el rollo de una guía que nos explica en inglés (es visita para extranjeros aunque hay muchos nacionales en el grupo), las excelencias y usos de los mismos. Este palacio fue el utilizado por el Mikado (los japoneses llaman a su emperador Tenno Heika que viene a significar algo así como "el excelente soberano celeste") cuando Kioto era la capital imperial entre los siglos IX y XIX. Entonces se ocupaba fundamentalmente de asuntos religiosos y dejaba al shogún ocuparse de los terrenales. Interesante pero sin más.

Kioto, igual que Nara, se consideró una joya a preservar y se salvó por ello de los bombardeos americanos. Conserva miles de templos sintoístas y budistas además de los que he mencionado y sin duda debe ser una de las visitas obligatorias en cualquier viaje a Japón.