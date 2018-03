Ellas paran hoy el mundo

"Si ellas no están se para el mundo". Es lo que quieren demostrar las diferentes movilizaciones en todo el planeta que se celebran hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer. La frase forma parte del manifiesto leído ayer al mediodía en las escalinatas del edificio central de la Universidad de La Laguna (ULL), preparado por la Unidad de Igualdad de Género y el Instituto de Estudios de las Mujeres, con el que se iniciaron los actos en la Isla.

"Las primeras mujeres que hace ya más de un siglo se organizaron para solicitar lo que por derecho les pertenecía y que, sin razón, se les había negado, fueron valientes. Muy valientes. Iniciaron un camino en un entorno hostil y desde una posición inexistente, arriesgando incluso sus vidas", asegura el manifiesto de la ULL, que añade: "Esas primeras reivindicaciones planteadas en esas primeras celebraciones del Día Internacional de la Mujer se centraban en reclamar el derecho al voto, el poder estudiar, el poder ocupar cargos públicos o el poder trabajar".

Se han producido grandes avances desde entonces pero sigue habiendo innimerables motivos para la reivindicación. Lo asegura el propio manifiesto de la ULL: "Si bien es cierto que formalmente la igualdad se ha conseguido, también lo es que, en el día a día, las mujeres siguen experimentando situaciones de desigualdad. Hoy, aquí y ahora, ya no es necesario pedir el derecho a trabajar, pero sí reclamamos que todas las mujeres puedan hacerlo en las mismas condiciones que los hombres, con igual salario y oportunidades y, en especial, que haya una real distribución de las tareas de cuidados en las familias".

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, hoy se organizarán los principales actos. La medida de presión más importante es la huelga general convocada para toda la jornada, que en algunos casos será de dos horas en virtud de la propuesta de los dos principales sindicatos: CCOO y UGT. Paralelamente, esta mañana hay convocadas caceroladas en Santa Cruz y La Laguna, un almuerzo colectivo en el Parque García Sanabria al mediodía y un sinfín de actividades en los diferentes municipios de las Islas. La actividad central se celebrará hoy por la tarde, a las 19:00 horas, con una manifestación que partirá de la Plaza Weyler y concluirá en la Plaza de la Candelaria.

El llamado Manifiesto 8M, realizado por la Comisión 8 de Marzo, integrada por organizaciones del movimiento feminista de todo el país, denuncia "los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación", así como "la corrupción como un factor agravante de la crisis", "la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho" y "la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo. Por eso, estos colectivos exigen "plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad".

¡Basta ya!

La Comisión 8 de Marzo grita basta ya: "¡Basta! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. ¡Basta! de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, que vivimos las mujeres sea cual sea nuestra edad y condición. Y ¡basta! de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales".

"No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral", explican las asociaciones feministas sobre el parón previsto para hoy en todo el país. "Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas". "Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la brecha de género", añade el texto. Por eso concluye con un "¡BASTA! de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral".

Eslóganes de este tipo se repetirán hoy por todo el mundo en el 8 de marzo más intenso y reivindicativo que se recuerda, especialmente en España, donde además de la huelga habrá numerosas concentraciones, incluidas caceroladas, para exigir una igualdad plena y plantarle cara al machismo, muy presente todavía incluso en las sociedades más modernas, como puede ser la canaria.

La Comisión 8 de Marzo ha sido especialmente beligerante este año con el capitalismo, que asocia al patriarcado. "Gritamos bien alto: ¡No a las guerras y a la fabricación de material bélico! Las guerras son producto y extensión del patriarcado y el capitalismo para el control de los territorios y de las personas", subraya en su manifiesto, que concluye: "Nos queremos libres; nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes. Hoy la huelga feminista no se acaba: ¡seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos!".