Canarias, sin alertas

El mapa meteorológico del Archipiélago de Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es verde, no anuncia ninguna alerta y pronostica que el primer domingo de marzo será tranquilo en cuanto al tiempo se refiere en el conjunto de la Islas. Sin embargo, en el interior habrá intervalos nubosos más densos durante la madrugada disminuyendo pronto a poco nuboso al final del día; y en el resto, cielos poco nubosos o despejados.



Además, no se descartan lluvias débiles en el noroeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por su parte, las temperaturas no experimentarán cambios significativos y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 17 grados de mínima.



El viento soplará de componente oeste de moderado a flojo; mientras que viento del oeste-noroeste será fuerte con alguna racha de muy fuerte en cumbres; y habrá brisas en la costa este.