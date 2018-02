Dos equipos de fútbol tinerfeños atrapados en el aeropuerto de El Hierro "por no suspenderse los partidos"

Los componentes de dos equipos de fútbol tinerfeños, Atlético Victoria y de Arguijón, de Preferente y Primera Categoría, respectivamente, se han quedado atrapados en el aeropuerto de El Hierro, sin poder regresar a Tenerife, porque sus partidos "no fueron suspendidos cuando se declaró la alerta máxima por lluvias y vientos en el Archipiélago, sino justo cuando se iban a celebrar, y por el mal estado en el que se encontraban los campos". Así lo cuenta Jario, del Atlético Victoria, que se iba a enfrentar al Frontera. Por su parte, el Arguijón tenía previsto jugar contra El Restinga.

El Atlético Victoria denuncia que la Federación de Fútbol no suspendiese "con antelación" los partidos previstos para este domingo, 25 de febrero, en El Hierro, a pesar de la declaración de alerta máxima por lluvias y vientos en el Archipiélago declarada por el Gobierno de Canarias. "Nos hicieron viajar hasta El Hierro esta mañana y ahora no podemos salir de aquí. En nuestro equipo hay futbolistas amateur que no tienen mucho dinero, por lo que no sabemos ni dónde y cómo pasar la noche. Esto es improsionante, porque hubo partidos que sí se suspendieron. Estamos muy enfadados. Nadie nos ayuda ni nos dice nada, la verdad es que estamos viviendo una gran incertidumbre porque no sabemos cuándo podremos regresar", señala Jairo.