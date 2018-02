Joaquín Reyes la lía en Madrid

Varios agentes de la Policía Nacional identificaron ayer al humorista Joaquín Reyes, que realizaba uno de sus populares sketchs disfrazado del expresidente catalán Carles Puigdemont. Un vecino fue la voz que dio la alerta de los hechos. El suceso tuvo lugar durante la mañana en Parque Europa de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Allí se encontraba rodando Reyes para su sección del programa El Intermedio, que emite La Sexta de lunes a jueves.

Un vecino de avanzada edad, que le había visto envuelto de esteladas, llamó al 091 alertando de la presencia del expresidente fugado a Bélgica. El anciano confundió al actor con el político independentista gracias al gran trabajo de caracterización que logrado por Reyes.

Hasta el lugar se desplazaron seis agentes, que se acercaron al humorista para identificarle. Cuando les dijo que era Joaquín Reyes y vieron todas las cámaras y los productores, se tomaron con humor el malentendido y abandonaron el lugar. La grabación continuó sin problemas.

"Estoy bien, pero casi me apresan", apuntó Reyes. "Estaba ajeno a eso grabando mi sketch, y de repente, vi a seis policías acercarse y he tenido que explicarles que era un sketch para el programa y entonces se han reído", contó. "La verdad es que no les he visto muy entusiasmados para la operación que era", prosiguió. "Venían andando normal", dijo el humorista.

Asimismo, Reyes destacó que "tiene mucho mérito el maquillaje. Estaba clavado. De hecho luego, cuando ya venía desmaquillándome, había que ver la cara de la gente que se paraba en los semáforos". El humorista tachó de "impagable" la cara de los agentes.

La coincidencia de la noticia con el fallecimiento de Forges llevó al humorista de La Sexta a afirmar que la situación "parece un homenaje. Era todo un disparate. Y ahora que esta la cosa tan enconada, estas cosas de surrealismo nos vienen bien", sostuvo muy convencido.