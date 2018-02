El cuatro estrellas Michelin Ángel León, embajador de los productos herreños

El Hierro y el chef Ángel León, cuatro estrellas Michelin y propietario del restaurante gaditano Aponiente, son los protagonistas de un nuevo capítulo de la serie documental El Chef Viajero, un proyecto documental promovido por el Gobierno de Canarias con el fin de poner en valor los productos agroalimentarios y la gastronomía canaria.

El chef ha reconocido durante la presentación en la Isla del Meridiano que "de esta experiencia me quedo con las personas y la pasión que ponen en todo lo que hacen, con la diversidad de esta Isla, y con el cómo se hacen las cosas", al tiempo que afirmó que "aquí se hace un producto a fuego lento, sin prisa, se deja el tiempo que necesite". "Me llevo además una buena lista de productos que pasarán sin duda a formar parte de mi vida", matizó.

Estas producciones sirven, y así se está demostrando, para reconocer y poner en valor el trabajo diario y el esfuerzo de los hombres y mujeres del sector primario, consiguiendo que la gastronomía sea un valor turístico que atraiga a nuevos visitantes al Archipiélago, más allá de los tradicionales atractivos "sol y playa".

Menú top 10 a seis manos. Los chefs Javier Gutiérrez, Rubén Cabrera y Jonay Darias, creadores de los 3 Mejores Platos del TopTen 2017 elaborado por Canariasgourmet se unen para crear el próximo domingo un menú degustación irrepetible para cuarenta privilegiados comensales, en el que se podrá descubrir de primera mano, sus mejores creaciones.

Esencias, del chef Manuel Berriel, será el espacio donde se mostrarán las mejores creaciones de nuestros talentosos cocineros, gracias a las líneas minimalistas en tonos blancos de este espacio y una impresionante cocina tipo show cooking abierta al público y donde los chefs prepararán sus elaboraciones.

En el maridaje, destacarán referencias de las diferentes denominaciones de origen de vinos de Canarias con marcadas notas sensoriales vinculadas de forma directa a los suelos volcánicos en los que se cultivan las viñas que los producen. Vinos diferentes elaborados siguiendo patrones artesanales, que siguen conservando esa magnética personalidad.

Pinolere se prepara para elegir el mejor queso de Tenerife. El municipio tinerfeño de La Orotava se prepara para acoger la VIII Feria del Queso de Canarias y el VI Concurso Insular de Quesos de la Isla de Tenerife Pinolere 2018, que tendrán lugar los próximos días 7 y 8 de abril, y cuyo plazo de inscripción ya se ha abierto, pudiendo hacerlo los productores que así lo deseen hasta el próximo 16 de marzo.

En el transcurso de la edición de este año de la Feria se rendirá un homenaje a los quesos y queserías artesanales de la Isla de El Hierro.

Sushi y poké, los platos estrellas de 2018. El sushi, de sobra conocido por todos, es es un plato de origen japonés basado en arroz que se acompaña en general con sésamo, salmón o pescado y que, dependiendo de los gustos, puede estar crudo o ahumado, adobado con vinagre de arroz, azúcar, sal y otros ingredientes como verduras, pescados o mariscos; el poké es una ensalada hawaiana a base de arroz y pescado crudo.

El estudio Uber Food Cast 2018 basado en las búsquedas realizadas en la aplicación Uber Eats, ha dado a conocer en fecha reciente el listado de los 20 ingredientes y platos que serán tendencia este año, ya que las preferencias gastronómicas están en constante evolución y es esencial dar respuesta a las preferencias de los consumidores, conectando con sus recetas favoritas y analizar los alimentos que marcarán tendencia.

Los españoles van a optar por productos frescos y versátiles: el sushi y el poké se mantienen y el atún se sitúa en la tercera posición. También serán tendencia ingredientes como el tofu, el kale o la chía o productos más tradicionales como el salmón y el aguacate.

Marisquería Isleño Delgado, el mar en Herradores. Atravesar el umbral de la puerta de este establecimiento en pleno casco histórico de La Laguna es trasportarse en barca de remos a una marisquería atlántica, con una pizarra a la entrada invitándonos a perseguir las olas de la mano de su joven dueño, Kev Delgado, con un personal siempre pendiente y atento, una materia prima fresca, que además de apostar por los productos canarios se provee también de las mejores lonjas peninsulares, con una carta de vinos extensa y excelsa destacando los canarios, mezcla ésta que promete fidelizar la clientela.

Siempre bien aconsejados, podemos decidirnos por una gran fuente combinando gambas Rojas, gambón y gamba blanca de Huelva a la plancha que gastronómicamente son un espectáculo de sabor que nos transporta a la intensidad de los aromas marinos más puros, con notas de yodo y salitre. Los tres tipos de carne firme y delicada, en un punto más que correcto de plancha - que demuestra práctica en su elaboración - y con una buena calidad de sal gruesa molida que ensalza el producto. Caso aparte también mencionar, entre otros muchos platos, una completa elaboración de buena cocina como son unas croquetas de mejillón, plato perfecto como entrante, pero también como colofón a un sencillo picoteo, que conserva todo el sabor del molusco en una bechamel firme, suave y casera, con un buen empanado, que distingue una buena croqueta de la que no lo es.

El resumen es ante todo un trato cordial, con un gran producto fresco y bien elaborado, a un precio más que razonable que roza lo económico para este tipo de producto.

El libro de la fotografía 'foodie'. La fotografía de cocina es clave para que un plato parezca o no sabroso, ya que una cosa es lo que parece y otra lo que es, y además hoy en día pocos se resisten a ir a su restaurante favorito y no hacer fotos de algún plato, casi siempre con el móvil. Pero también es cierto que cada vez hay más aplicaciones para estos dispositivos que permiten hacer buenas fotos de comida. La autora, Corinna Gissemann, no es una aficionada, sino una profesional, y su propuesta con este libro es la realización de fotografías de platos con apariencia profesional. Un libro muy recomendable para hacer fotos de platos bien hechas, para aficionados y blogueros, e incluso para que algunos fotógrafos puedan inspirarse en sus contenidos.