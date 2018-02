Los celadores de La Candelaria protestan por la falta de medios para trabajar

El colectivo de celadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria se concentró ayer a las puertas del Hospital para protestar ante la falta de recursos humanos para atender la cobertura que dan los celadores al centro. "Las cargas de trabajo a las que se ha sometido al personal se han convertido en un permanente abuso para el colectivo, lo cual se ha notado en el número de patologías médicas desarrolladas entre los trabajadores", asegura Intersindical Canaria.

Además, añaden que "el descontrol y el abuso es tal que, de una plantilla de 240 celadores, cerca del 50 % de ellos no dispone del turno que van a tener que realizar durante el resto del año".

Por otra parte, valoran que "el colmo llegó a su máximo" cuando a día 29 de diciembre del pasado año aún los trabajadores no conocían si tenían que trabajar o no el día 1 de enero. Asimismo, añaden que desde la dirección se hacen nombramientos de jefaturas atendiendo a criterios totalmente subjetivos, "que no han servido más que para acrecentar el malestar generalizado de un colectivo que no aguanta más injusticias y atropellos", lo cual ha llevado a la organización sindical a solicitar una evaluación de riesgos psicosociales de los celadores del hospital.