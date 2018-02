Marta Sánchez, entre pitos y palmas

La letra que Marta Sánchez compuso para el himno español y estrenó el sábado en el Teatro de la Zarzuela va camino de generar una urticaria nacional. En un país desgarrado por patriotismos e independentismos centrífugos, la propuesta de la excantante de Olé Olé ha conseguido alzar una nueva barricada para la enconada disputa política. Los hay que proponen a Sánchez como la Lennon y McCartney del sentimiento patrio, mientras que otros quieren para su versos el mismo destino que acoge a la letra del himno escrita por José María Pemán: el olvido.

Entre los primeros está nada menos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que henchido de orgullo escribía el domingo lo siguiente en su Twitter, acompañado de un vídeo de la cantante: "Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de Marta Sánchez. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta".

Semejante espaldarazo desde tan alta magistratura del Estado no dejaba indiferente a la cantante de Desesperada, que en la mañana de ayer se venía arriba y atisbaba una posteridad gloriosa para su figura. En una entrevista radiofónica pronunció las siguientes palabras: "Nunca imaginé que iba a ser noticia de esta forma desbordante, no soy tan osada, pero si mi letra acaba siendo la letra del himno me voy a la tumba tranquila". La cantante aseguraba sentirse "orgullosa" porque su iniciativa "no haya pasado desapercibida" y explicaba que la idea surgió "hace año y pico" cuando vivía en Miami, por lo que ha descartado la existencia de cualquier relación con la situación política actual. "Se me ocurrió mucho antes de que explotara nada en España, eso me salva, eso es mi garantía de que no tiene nada que ver con eso", indicaba.

La artista gallega explicó que la idea surgió en un momento en el que "lo estaba pasando mal" en Estados Unidos. "Fue un flash que tuve en la cama y pensé en el himno, que es una música que nunca se ha hecho en plan balada, siempre ha sido una marcha con un ritmo un poco incómodo y nada melódico", rememoraba Marta Sánchez. Fue entonces cuando, según aseguró, pensó en hacerlo a su manera con "un arreglo al piano".

Pero no todos ven a Marta Sánchez como la Juana de Arco española. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias aguaba el incipiente vuelo poético de la vocalista con la prosa de la política. Iglesias se refería ayer a la versión del himno de España interpretada por Marta Sánchez: "Me gusta ser patriota poniendo el acento, no tanto en las banderas ni en los himnos, como en los servicios públicos", afirmó

"Marta Sánchez canta bien, pero creo que hay algo que la gente no se puede olvidar. Lo importante para amar a tu país, para amar a tu nación, para sentirte patriota, no son himnos ni las banderas, son las escuelas públicas, son las pensiones, son los servicios públicos", declaró el líder de Podemos.

Al PSOE tampoco le hace tilín la letra de Marta Sánchez y prefiere un himno instrumental o tarareado, como es tradición. La secretaria de Igualdad de ese partido, Carmen Calvo, se mostraba contraria a incorporar la letra del himno de España compuesta por la cantante Marta Sánchez y ha subrayado que el himno nacional "no tiene letra, guste o no guste".

Ya al caer la tarde, el ensayista Jon Juaristi resumía toda la polémica con una aseveración que ya sabíamos antes incluso de que Marta Sánchez comenzara a cantar: "Veo un país dividido y con un ánimo un poco cainita". El también traductor se mostraba partidario de dejar al himno tranquilo, con su elocuente mudez, que describe a la perfección a un país incapaz de ponerse de acuerdo en nada.