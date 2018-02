ANPE reclama dos listas diferenciadas en el acceso a las sustituciones

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias plantea cambios en el sistema de acceso a la docencia en el sistema público, una cuestión que divide a los sindicatos representativos del colectivo. Si bien es cierto que todas las organizaciones sindicales docentes se han mostrado en contra del Decreto 74/2010 que vincula la permanencia en listas de empleo a la concurrencia en las listas, la regulación nueva es objeto de debate.

Así se desprende de las valoraciones de los representantes del profesorado tras la última Mesa Sectorial celebrada esta semana con la Administración educativa, un encuentro en el que además se puso sobre la mesa la convocatoria de las próximas oposiciones. Por un lado, el sindicato ANPE aplaude la decisión de Educación respecto al Decreto, mientras que la Federación de Enseñanza de CCOO plantea algunos peros.

Según explica el presidente de ANPE, Pedro Crespo, la nueva fórmula de acceso al sistema debe regularse a través de dos listas de empleo: "una para los profesionales que ya estén en lista y que tengan experiencia en centros públicos de Canarias y otra para el resto de integrantes que concurran a los diferentes procesos de concurso-oposición".

"Cabe destacar que también se ha de poner en valor como mérito par ala formación en las listas de empleo la práctica docente", añade Crespo, antes de insistir en que entre el colectivo "hay que tener en cuenta a los docentes de más de 55 años para que no se vean obligados a presentarse a los diferentes procesos de concurso-oposición y poder seguir formando parte de las listas de empleo".

Este es precisamente uno de los aspectos que preocupa a CCOO, según el secretario de su Federación de Enseñanza, José Ramón Barroso, quien recuerda que la propia Ley Canaria de Educación No Universitaria "garantiza el puesto de trabajo a aquellos docentes que superen esa edad y acumulen más de cinco años en las aulas". No obstante, a juicio de Comisiones Obreras, el riesgo para este colectivo radica especialmente en la cifra de plazas de las próximas oposiciones "en las que no se ha tenido en cuenta".

En cualquier caso, Barroso sigue apostando por que se realice una apertura de listas de empleo cada año en todas las especialidades para que los profesionales accedan y defiende que el orden se establezca primero en función de un concurso de méritos y después "atendiendo a la convocatoria de oposiciones para ascender en la lista".

Además, el portavoz de CCOO entiende que los exámenes de la oferta pública de empleo "no deben ser eliminatorios", es decir, que el profesional "debe realizar las diferentes fases y luego baremar en función de los resultados". Según el representante sindical, de esta manera "también se reduce la tasa de interinidad en las Islas"

Precisamente, esta cuestión es uno de los argumentos que esgrime la Consejería de Educación para justificar la cifra de plazas de la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año, que asciende a 2.041. "Es una cifra elevada", asevera José Ramón Barroso, que aboga por distribuir la reducción de los interinos en cinco años "como establece la normativa estatal", con lo que según sus cálculos las diferentes ofertas hasta 2022 sería de entre 1.300 y 1.500 plazas.

Por su parte, ANPE insiste en que se aumente el tiempo para la primera prueba de la fase de oposición y reclama a Educación que publique cuanto antes la convocatoria.