Luang Prabang: la ciudad más romántica del sudeste asiático

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes 'El Turista'. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez llegamos a Laos.

Hay ciudades que derrochan romanticismo por todos sus rincones. Lugares que parecen escenarios de película con enamoradizos protagonistas, en el que todo está cuidado al más mínimo detalle y en el que el amor está en el aire. Seguramente París sea el máximo exponente mundial de ciudad romántica y, quizás, el pasado como colonia francesa, impregnó de esa esencia a Luang Prabang, convirtiéndola, como dice Lonely Planet, en la ciudad más romántica del sudeste asiático. Una ciudad muy atípica en esta zona de Asia que bien merecía una visita en esta nueva entrega del programa de televisión El Turista.

Sus 33 templos dorados budistas, los encantadores hoteles boutique en los que se han convertido algunas de las mansiones francesas de la época de Indochina y sus transitadas calles repletas de turistas, parejas de enamorados y monjes con túnicas color azafrán; hacen difícil imaginar que esta península cercada por el Río Mekong y el Río Nam Khan, padeció hace unas décadas, -como el resto del país-, el absoluto caos de la guerra de Vietnam. El conflicto bélico condicionó la vida de Laos, el pequeño país vecino que fue víctima y sufrió daños colaterales por la guerra; y que por ejemplo ha conllevado que aún haya poblaciones en las que sólo se puede acceder a través del caudaloso Mekong, la esencia del país.

Luang Prabang, que fue capital hasta el siglo XIV cuando se decidió trasladar la capitalidad a Vientián, ante las frecuentes invasiones de Birmania y China, así como la facilidad del comercio y comunicaciones por la orografía; aún mantiene su esencia de los años de ocupación francesa. Su arquitectura colonial, la exquisita cocina, sus reconocidas panaderías y repostería, que inundan del delicioso aroma a baguete recién hecha las angostas calles laosianas, son el fiel legado de su pasado galo. Motivos suficientes para dar a conocer, a través de la segunda temporada de El Turista, este romántico rincón en pleno sudeste asiático, tan peculiar, con una identidad propia tan marcada y contrastada con el resto de esta región sureña de Asia.

Mientras filmamos la destacada arquitectura colonial francesa, comprobamos como las más de tres decenas de templos budistas emergen entre estas construcciones de madera y preciosas palmeras. La convivencia de cultura, la huella de las diferentes épocas políticas que ha vivido Luang Prabang se expone también en su arquitectura. Las banderas comunistas ondean en edificios de incalculable valor, desde que en 1975 el partido comunista tomase el poder y aboliese la monarquía, dejando el majestuoso Palacio Real de Luang Prabang como un monumento histórico, ostentoso y ejemplo de la vida repleta de lujos que disfrutaba la familia real.

Queríamos tomar una imagen en la que se manifestase estos contrastes de edificios de diferentes épocas y la mejor manera, además de las tomas aéreas de nuestro dron, fue subiendo a una de las principales colinas del centro urbano de Luang Prabang, el monte Phousi. Es habitual que las parejas acudan allí para disfrutar del atardecer. Así que, agolpados entre turistas, intentando evitar, -sin mucha fortuna-, que pasasen delante de nuestras cámaras, nos las ingeniamos para obtener un timelapse del sol despidiéndose de esta romántica ciudad. Aunque no solemos grabar de noche, por motivos técnicos como que la imagen adquiere ruido ante la ausencia de luz, hicimos una excepción. Los templos iluminados con los monjes estudiando, los coquetos restaurantes iluminados llenos de parejas de enamorados y el mercado nocturno, habitual en el sudeste asiático, bien merecía unas cuantas tomas.

La ceremonia de entrega de ofrendas

Sin embargo no podíamos quedarnos mucho porque al día siguiente tocaba madrugar para filmar la historia más relevante de nuestra visita a esta preciosa ciudad de Laos. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, tiempo suficiente para coger las cámaras y salir a la calle a buscar un punto estratégico y no perder detalles de la tradicional ceremonia de ofrendas a los monjes que se desarrolla, cada día, al amanecer en las calles de la antigua capital laosiana. Aunque se celebra en los templos budistas de todo el país, la idiosincrasia del lugar, hace que cientos de turistas se den cita cada mañana para participar y ser testigos de esta ceremonia en la que los monjes ponen de manifiesto sus votos de pobreza y humildad. Los creyentes budistas adquieren méritos espirituales por el acto de dar una ofrenda desinteresadamente, sin embargo, al haberse convertido en una atracción turística, es habitual que participen viajeros que no practican el budismo pero desean colaborar con los monjes en esta ceremonia.

Descalzos, cubiertos con sus túnicas y portando unas urnas de metal donde van depositando las ofrendas que reciben; salen a las 5:00 de la mañana desde sus templos. En fila india, en absoluto silencio, recorren las calles de Luang Prabang recibiendo las ofrendas de las personas que les esperan en las aceras, de rodillas o sentados apoyados sobre las piernas dobladas. Los turistas sí disponen de sillas que las agencias han habilitado y que, entienden muchos, quitan autenticidad a esta ceremonia, aunque como todo lugar turístico sufre sus adaptaciones. La procesión de monjes discurre por las calles pudiéndose perder de vista y haciendo un recorrido por la ciudad con retorno hacia sus templos en un ambiente sobrecogedor. La carga espiritual se siente principalmente en las callejuelas alejadas de la calle principal, allá donde viven los locales y realizan su ofrenda con una alta convicción religiosa. Principalmente reciben bolsas de arroz, que una vez llenan su urna, son depositadas en canastas que colaboradores se encargan de llevar a la comunidad.

Aunque pueda parecer una filmación fácil, se trata de todo un reto, ya que necesitamos obtener unas buenas tomas sin molestar en su procesión, en esta ceremonia, siempre desde el respeto, en pleno silencio que no rompa esta armonía e intentando captar la devoción de los budistas. Lamentablemente, hay turistas que no lo entienden así y desentonan, destrozando la magia del momento. Un handicap más a evitar a la hora de filmar. Al final, acompañamos a los monjes en todo su recorrido, hasta la puerta de sus templos, en donde dejaron las urnas para comenzar con sus labores diarias a favor de la comunidad. Lo mismo es pintar el templo, que rezar, que ofrecer a otras personas que necesitan de su ayuda o simplemente lavar la ropa de todos los monjes. Una grata experiencia. Una pieza única, religiosa, espiritual y con mucha devoción y respeto; que podrán disfrutar todos los televidentes.

Un baño en las Tat Kuang Si

Como en muchas otras ciudades del sudeste asiático tocaba negociar el precio del trayecto con el conductor del vehículo que nos llevaría hasta una de las joyas naturales cercanas a Luang Prabang, las impresionantes cataratas Kuang Si. Después de haber filmado las cataratas Victoria, en Zimbaue, éramos conscientes de que las imágenes que captaríamos para la televisión, en este rincón de Laos, no iban a sorprender por la abundancia de su caudal, el estruendo del agua al caer, la nube de agua en suspensión, ni tampoco por la altura o el kilométrico litoral de caída que posee la famosa catarata africana. Sin embargo, nos las habían recomendado por su precioso entorno y la posibilidad de darse un chapuzón en sus aguas para combatir el sofocante calor y humedad de la zona.

Tat Kuang Si se sitúa a 25 kilómetros al sureste de Luang Prabang. Un paraíso acuático con varios niveles de cataratas, entre una frondosa vegetación, en la que destaca la catarata que se encuentra en su parte más elevada que posee una caída de hasta 60 metros. El agua, que rompe con fuerza contra las rocas, va disminuyendo su furia en su trayecto hacia otras charcas y cascadas de menor altura, hasta que finalmente desemboca en el río Mekong. El agua cristalina, el entorno mágico de este paraje natural y la tranquilidad que transmite el sonido del discurrir del agua cayendo entre niveles, invita a que en las zonas habilitadas te des un chapuzón. Nosotros no lo dudamos. Bañador, cámaras acuáticas y grabar esta experiencia única. Un relajante baño en un spa regalo de la naturaleza, que nos hace olvidar que Laos no dispone de playas. Los más atrevidos utilizan lianas para colgarse y caer en las aguas; o trepan por las rocas mientras desafían la fuerza del agua y las resbaladizas aguas. Pero no sólo los turistas estábamos disfrutando de las cataratas Kuang Si, ya que algunos mordisquitos nos llevamos en plena grabación de algunos de los peces que han elegido para vivir este edén y remanso de paz. Sin duda, ¡la recomendación había merecido la pena!

En el mismo recinto también existe un centro de rescate y recuperación de osos. Una iniciativa privada de un grupo de australianos para promocionar un hogar, en el que tienen todo tipo de cuidados, y una protección a estos animales que son presas de cazadores furtivos. Una loable iniciativa que también merecía nuestro reconocimiento a nivel divulgativo.

Nuestro paso por Laos terminaba de la mejor manera, disfrutando de su belleza natural y con las energías por todo lo alto para afrontar una nueva etapa más ajetreada por el sudeste asiático. Una completa ruta por Birmania que descubriremos la próxima semana.