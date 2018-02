Imputan provisionalmente de tentativa de homicidio al detenido en La Orotava

La juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Orotava (Tenerife) ha imputado provisionalmente de un delito de tentativa de homicidio al hombre detenido este viernes en el municipio por propinar supuestamente una paliza a su pareja y rociarla con lejía.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que añade que la magistrada ha decidido prorrogar por 72 horas a partir de este sábado la detención judicial del hombre y derivarlo a la unidad de salud mental del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Estas medidas se han adoptado a la espera de que el forense autorice o no su toma de declaración, ya que el detenido no parecía estar en condiciones de declarar por su estado mental.

Por último, el TSJC ha señalado que en principio no hay antecedentes judiciales de maltrato.