La Palma registra 52 terremotos en la madrugada del miércoles

EL Instituto Geográfico Nacional (IGN) recogió a lo largo de la madrugada de ayer miércoles una cantidad de 52 seísmos en la zona sureste de la isla de La Palma. Estos movimientos forman parte del conjunto de temblores que se inició el pasado sábado, 10 de febrero, poco antes de las once de la noche. Desde entonces, se han cuantificado 70 terremotos.

Según el IGN, el origen es la actividad volcánica de la región. No obstante, se trata de una cantidad escasa de movimientos por lo que no hay datos suficientes para determinar la raíz de las sacudidas.

El perfil de los seísmos se centra en una baja magnitud que oscila entre 1.5 y 2.5 mbLg. La máxima tuvo lugar en el enclave volcánico de Los Canarios (Fuencaliente) a las 01:28 horas de la madrugada.

Entre las 02:00 y las 03:00 horas fue el momento en que más temblores se acumularon. En total se produjeron 39 terremotos en ese horario. Aunque fueron de poca intensidad hubo escasos minutos de diferencia entre uno y otro.

Por lo general, la mayor parte de la sismicidad se concentra entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. El informe redactado por el IGN sobre la actividad durante 2017 data el volumen de terremotos en todo el Archipiélago en una cifra aproximada de 1.200. Sin embargo, en la Isla Bonita no es común registrar estos niveles de agitación.

A principios de octubre del pasado año se produjo un episodio similar de temblores. Según Itahiza Domínguez, portavoz del IGN, "tras el enjambre sucedido en octubre hemos mejorado la tecnología en La Palma y ahora somos capaces de localizar más movimientos".

Tal y como comenta Domínguez, no se esperan grandes consecuencias ya que las sacudidas no han sido sentidas por la población. " Ahora mismo estamos en un momento en el que no sabemos si esto puede desembocar en una erupción o quedarse en nada. Hace unos meses ya hubo una crisis y los temblores cesaron".

"Si comparamos este episodio con los de El Hierro, allí tuvimos más de 10.000 terremotos antes de la erupción. Aquí estamos hablando de una decena a mucha profundidad", añade Ithaiza Domínguez.

Por lo pronto, hay dudas sobre el desenlace de la situación, ya que se trata de una parte de las Islas con antecedentes de actividad insuficientes y han sido pocos los movimientos. El mensaje del Instituto Geográfico Nacional se centra en transmitir tranquilidad, teniendo en cuenta que podría haber sucedido en otros momentos sin que se haya detectado y que esta vez, gracias a la nueva instrumentación empleada, haya sido posible registrarla.

Asimismo, Domínguez asegura que se han empleado otras técnicas que permiten descartar cualquier tipo de gases o deformaciones en la tierra, aunque se trasladarán más equipos al terreno para tratar de manera más específica la situación. "Por ahora, a parte de la sismicidad, no se ha detectado nada más. Se trata de algo muy pequeño", zanjó.