La huelga del 8 de marzo, la primera que reclamará la igualdad de género

La convocatoria de Huelga Feminista viene fraguándose desde la primavera de 2017 y tras la acogida que tuvieron en más de 170 países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino Vivas nos queremos contra la violencia de género. Si bien el año pasado en España se paraba de forma simbólica, el próximo 8 de marzo y por primera vez en la historia, se organizará una huelga legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.

¿Quién convoca la Huelga Feminista? La convocatoria oficial parte de las cientos de organizaciones de mujeres grandes y pequeñas, estatales, autonómicas y locales que conforman el Movimiento Feminista en España. Se han articulado en torno a la Comisión 8 de Marzo, un espacio de diálogo donde mediante asambleas mensuales se han ido puliendo las aportaciones de esta pluralidad de entidades hasta construir un argumentario consensuado para llamar a la movilización.

A la convocatoria se han sumado diversos sindicatos (CCOO, UGT, USO, CGT), más de 300 organizaciones sociales de campos diversos y algunos partidos políticos: El PSOE e Izquierda Unida secundan la convocatoria de paros parciales y Podemos insta a una huelga general. Ciudadanos se opone a la movilización por "ideológica". El PP no se ha pronunciado expresamente al respecto.

¿Es legal hacer huelga el 8 de marzo? Sí. Los CGT ha convocado huelga general y su preaviso ha sido registrado ante el Ministerio de Empleo, que no lo ha impugnado, por lo que ha quedado legalizada en el marco del Derecho de Huelga de los trabajadores.

Por su parte, CCOO, UGT y USO llaman a realizar paros parciales, igualmente legalizados ante el Ministerio de Empleo y para los que obrarán como suelen hacer en caso de huelga, con comités y mesas informativas en todos los sectores donde tienen influencia.

Hay variaciones entre los distintos sectores pero en general, llaman a interrumpir la actividad productiva durante dos horas a partir de las 12:00 y a partir de las 16:00. Los paros de mañana y de tarde no son excluyentes, se pueden hacer los dos.

¿Quién puede participar en la Huelga Feminista? Están llamados todos los trabajadores, pues lo contrario sería ilegal. No obstante, el movimiento feminista insta en particular a las mujeres a participar porque se trata de evidenciar que sin el trabajo femenino, remunerado o no remunerado, nada funciona. Ese es el eje de la convocatoria: "Si nosotras paramos, se para el mundo".

¿En qué consiste la Huelga Feminista? La Comisión 8 de marzo plantea esta jornada de forma multidimensional. Llaman a participar en la huelga general o en los paros parciales que han convocado los sindicatos en la esfera laboral, pero también instan a los estudiantes a ausentarse de las aulas el 8 de marzo y están promoviendo una huelga de cuidados y otra de consumo. La primera persigue que en la esfera doméstica los hombres asuman las tareas del hogar y los cuidados que dejen de hacer las mujeres para que se den cuenta de hasta qué punto su labor es vital.