Canarias ha registrado hasta 4.482 contagios por VIH en los últimos años

Canarias acumula ya un total de 4.482 contagios registrados por VIH desde el año 2000. Más de la mitad de los casos se han detectado en la provincia de Las Palmas. Con la llegada de los Carnavales los números se disparan y cada vez son más los casos de infección. Los hombres se posicionan como el género más afectado, y la franja de edad se sitúa entre los 20 y los 39 años.

Los datos recabados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirman un incremento de los casos de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), como la sífilis, la gonorrea o la clamidia, en España y, más concretamente, en Canarias. El 83% de los contagios son por vía sexual y el 66,5% son por relaciones homosexuales. Esto es fruto de la relajación en la prevención, algo que se incrementa en épocas como los Carnavales.

La doctora Marina Rodríguez, especialista en Dermatología y Venereología y Máster en Enfermedades Infecciosas, explica que "las ETS son una verdadera epidemia en el Siglo XXI. La más frecuente es la infección por el virus del papiloma humano (VPH), que afecta al 70-80% de la población sexualmente activa (lo que no significa que expresen la enfermedad). Le siguen la infección por clamidia, sífilis, gonorrea, herpes genital o VIH. En algunas de estas infecciones la transmisión no es exclusivamente por contagio sexual, sino también por vía sanguínea o al feto durante el embarazo (transmisión vertical). Esto sucede en infecciones como la hepatitis B o C, el VIH o la sífilis, con consecuencias, en ocasiones, fatales para el feto".

El laboratorio LGS-Análisis aprovechaba ayer, Día Europeo de la Salud Sexual, para advertir de que el Archipiélago se ha convertido en una de las comunidades autónomas donde más contagios se registran. "Por ello, queremos colaborar impulsando acciones como esta, que pretende incidir en la prevención durante estas fechas. Los Carnavales suponen un período donde a las pautas preventivas y el uso del preservativo en las relaciones sexuales no se le da la importancia que requieren para evitar contraer una ETS", detalla el director general de LGS Análisis, José Manuel Sánchez.

Destaca también que el 80% de los tests de VIH que dan positivo son de varones y, aún así, más de la mitad se los realizan las mujeres. "Hay una mayor sensibilidad por parte de la mujer a la hora de cuidar más la salud que el hombre", aclara el director. Sánchez alude además al miedo como culpable a la hora de no asistir a un especialista, manteniendo que es algo que debe perderse, "como el que tiene una gripe", aunque en este caso se trata de "una infección que en algunos casos puede derivar en un cáncer". Para ello, han garantizado un nuevo procedimiento con una mayor privacidad, permitiendo asistir, incluso, sin dar el nombre.

Las ETS pueden estar causadas por virus (VPH, virus herpes simple (VHS), VHB, VHC, VIH), bacterias (Gonococo, clamidia, micoplasma, Treponema); protozoos (trichomna vaginalis) y ectoparásitos (sarcoptes o ptirus pubis). Estas patologías no siempre presentan lesiones dermatológicas visibles y "en ocasiones no existen ni siquiera síntomas que alerten al portador que padece la infección", explica la doctora Marina Rodríguez, que detalla que "las lesiones pueden presentarse en casos precoces de VPH, VIH, virus hepatitis o sífilis. En el caso de las mujeres, las lesiones pueden permanecer ocultas a nivel intravaginal, que deben detectarse clínicamente, o bien hallarse en localizaciones extragenitales, como faringe o el recto".

El preservativo protege de forma eficaz frente a las ETS que se transmiten por fluidos, en las que existe penetración vaginal, anal u oral. Sin embargo, la protección es deficiente en otras enfermedades como las producidas por el VPH, VHS, sífilis o virus del molusco (VMC). En cuanto al tratamiento, todas las ETS lo tienen, siendo en algunos casos posible erradicar el microorganismo que causa la enfermedad. En otros, al contrario, tan solo es posible controlar su desarrollo. Un caso especial es el del virus del VPH, en el que lo más importante es diferenciar entre infección y enfermedad. Solo un pequeño porcentaje de personas infectadas va a presentar manifestaciones clínicas. "En este caso, como no existe ningún tratamiento erradicador del virus, lo más importante es la prevención mediante vacunas y con controles ginecológicos y dermatológicos adecuados para poder realizar el tratamiento pertinente", informa Rodríguez.

Los laboratorios LGS Análisis desarrollan en Canarias un perfil diseñado para diagnosticar las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes utilizando técnicas de Biología Molecular. El director general de los laboratorios explica que "para la realización de esta prueba, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, se analiza la primera orina de la mañana o la posterior tras estar dos horas sin orinar".