La 'portavoza' toma la palabra

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, defendió el uso del término "portavoza" para dar visibilidad a la mujer, pese a las críticas de la Real Academia (RAE) y del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al que recomendó que "lea más feminismo y sobre igualdad".

En respuesta a una usuaria de Twitter, la RAE precisó que el sustantivo "portavoz" es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino. "El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española", añadía la institución. Montero fue cuestionada ayer acerca de las declaraciones deministro en las que criticaba su uso del término "portavoza" señalando que en España se va a "mejorar mucho el sistema educativo".

"Quizás el ministro de Educación debería tomar ejemplo de Unidas Podemos, del conjunto del movimiento feminista y del conjunto de la ciudadanía y saber que, aunque suena extraño y, a veces, pesado, apuestan por defender la igualdad y no a una sociedad que invisibiliza a las mujeres", respondió la diputada.

Montero defendió el término señalando que, "a veces desdoblando el lenguaje, aunque no suene muy correcto, se puede avanzar en la igualdad". A su juicio, "ya son demasiados los siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades", ya que "la mayoría" de los idiomas "usan el masculino para referirse también a la otra mitad de la población". En este sentido, recordó que "lo que no se nombra suele no existir".

La dirigente de Podemos señaló que la RAE también "tiene mucho que hacer para defender la igualdad" cuando aún mantiene entre sus entradas "una acepción de la palabra fácil" en la que se determina que, "dicho de una mujer, es aquella que se presta a tener relaciones sexuales con relativa facilidad". "Creo que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad", ha insistido. "Es una institución compuesta principalmente por hombres y que cuando se quiso incluir a mujeres, desde principios de siglo, se decía que no es sitio para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres", dijo.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha salido en defensa del uso de "portavoza" porque "el lenguaje también avanza con la sociedad y cambia cada día. Lo aplaudo y lo defiendo. A mi portavoza la llamo portavoza".

Antes que Montero y su "portavoza", otras políticas han recurrido a usos similares con otros términos . Uno de los más recordados es "miembra", de la exministra socialista Bibiana Aído, pero también está "jóvenas", de la exparlamentaria socialista Carmen Romero. Aído, hace casi diez años, utilizó "miembra" en el transcurso de su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Congreso y, aunque reconoció que había sido un "lapsus", aseguró que se utilizaba en Iberoamérica y planteó incluirla en el diccionario.

En 2015, fue el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el que provocó alboroto y protestas en la bancada "popular" al hablar de "miembros y miembras". Luego alegó que había sido una broma.