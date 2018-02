La artista Michal Baror presenta en el TEA la conferencia 'Saqueadores'

La autora israelí, que forma parte de la muestra It Is No Dream, protagoniza a partir de las 18:00 horas el nuevo encuentro de la Plataforma Curatorial de Fotonoviembre, una iniciativa que acerca a los profesionales el trabajo de otros colegas procedentes de distintos ámbitos geográficos.

Baror ha a sido merecedora de la beca Artis (2016), del Premio de Artista Joven Israelí y de la beca Artport (2015).

En su serie, expone fotografías ampliadas en las que describe el ciclo del robo a tamaño real y casi cara a cara con el espectador.