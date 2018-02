Malestar en el Gobierno por el estudio de Gran Canaria sobre el acoso escolar

El informe presentado esta semana por el Cabildo de Gran Canaria sobre el acoso escolar que determina un 20% de prevalencia en los centros educativos de Gran Canaria, ha generado malestar en la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias porque entienden que dicho dato es desmesurado y "no refleja la realidad", según apuntó ayer la consejera regional de Educación, Soledad Monzón.

"Estamos valorando a nivel técnico el estudio del Cabildo, porque consideramos que los datos que salen de él no reflejan la realidad, ya que estamos hablando de un 20% de alumnado con problemas de acoso, es mucho. En todo estudio o análisis que se hace se debe empezar por definir qué se considera acoso escolar, y entendemos que a lo mejor esto no ha estado lo suficientemente bien explicado en la recogida de la información", indicó. "Por lo tanto, requiere que analicemos y sobre todo que conozcamos los datos y el trabajo que ha hecho la Universidad de La Laguna, porque es a quien le ha contratado el estudio", subrayó la consejera.

Monzón lamenta que no se haya contado con su departamento para analizar los datos del mismo, antes de hacerlos público.

"En principio habíamos quedado en hacer ese análisis previamente, cuando teníamos conocimiento que se estaba haciendo ese estudio, porque consideramos que no debíamos negarnos a que se hiciera, porque no vamos a obstruir cualquier información que se pueda dar al respecto".

No obstante, la responsable de Educación en Canarias recordó que desde la Consejería han puesto en marcha un plan integral contra la violencia infanto-juvenil en el que se incluye el acoso escolar. "Para la elaboración de este plan hemos hecho jornadas por todas las Islas, y la última fue precisamente la de Gran Canaria, en la que participó el propio Cabildo de Gran Canaria pero en las áreas de Políticas Sociales e Igualdad, no participó el área de Educación y hubiese sido importante haber tenido los resultados del estudio sobre el acoso escolar ahí, y probablemente se hubiese sacado que no reflejan la realidad, porque evidentemente no estamos ante un 20% de acoso escolar, y sobre todo, hay que distinguir bien qué es acoso y qué no, el hecho de que el alumnado haya recibido un insulto, no se considera acoso escolar, hay que distinguir mejor", apuntó Soledad Monzón.

Sobre la pregunta de si considera necesario un estudio más riguroso y detallado del tema, la consejera señaló que no, y apuntó que el camino pasa por lo que ya está haciendo el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, que es elaborar un plan integral contra la violencia infanto-juvenil con el consenso y la participación del conjunto de la sociedad canaria.

"Lo que es necesario es lo que estamos haciendo, que toda la sociedad y todos los agentes sociales que tienen que ver con los jóvenes, nos sentemos y analicemos. Ya nos hemos reunido con ellos por todas las Islas y ahora el siguiente paso es recabar todas esa propuestas y elaborar ese plan", y añadió que como resultado de dichas reuniones, "una de las cuestiones clarísimas que salen es la necesidad de que coordinemos las acciones, y que no cada institución tenga su propio plan, su propio proyecto, su propio estudio y su propio análisis, y eso es lo más importante. Nosotros antes de hacer el plan por nuestra cuenta, hemos planteado que lo hagamos entre todos", concluyó Monzón, quien prevé la presentación del plan integral canario contra la violencia infanto-juvenil a finales del presente año.

La Consejería de Educación ha estado desarrollando varias jornadas formativas y de encuentros de responsables insulares y municipales para compartir las buenas prácticas de convivencia que realizan los diferentes agentes implicados en sus respectivos ámbitos de actuación para los colectivos más jóvenes. En su recorrido por todas las islas han recopilado propuestas de todos los colectivos e instituciones posibles.