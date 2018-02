Consejos para conducir en situaciones climatológicas adversas

A pesar de las recomendaciones de no subir a ver la nieve, las autoridades han recomendado una serie de medidas para intentar reducir en la medida de lo posible la siniestralidad en las carreteras de la provincia en estos días de inclemencias meteorológicas.

Consejos conducción en circunstancias climatológicas como niebla, hielo, o nieve:

1. Disminuya la velocidad y aumente la distancia de seguridad

2. No use en la medida de lo posible el cambio de marchas: usando las marchas largas ya que cuanto más larga es la marcha, menos fuerza hacen las ruedas y habrá menos riesgo de pérdida de adherencia.

3. Nunca pise el freno de forma brusca, y menos en una curva; úselo de forma gradual.

4. Haga uso de las luces del vehículo correspondientes.

5. Evite los volantazos, mucho menos en curvas

6. Algunos vehículos presentan ayudas electrónicas para la conducción: úselas.

7. De día cuidado con las zonas sombreadas: suelen presentar hielo.

8. Para evitar los cristales empañados en su zona interna dirija el correspondiente chorro de aire de su vehículo hacia el mismo con el correspondiente botón o icono (un símbolo con tres flechas que se meten en una figura poligonal).

9. Use luces de corto alcance o niebla según el caso, nunca las largas ya que deslumbran al resto de conductores y su proyección se refleja en las gotas de agua o niebla.

10. Si va conducir por nieve o hielo, intente seguir las marcas o huellas viales de los vehículos que le preceden.

Consejos de conducción en circunstancias meteorológicas como lluvia o niebla:

1. Disminuya la velocidad y aumente la distancia de seguridad, con lluvia los neumáticos no tienen la misma adherencia a la carretera y la distancia de frenado aumenta.

2. Aumentando la distancia de seguridad también evitaremos el efecto spray: la lluvia pulverizada que salta a nuestros parabrisas desde las ruedas del vehículo que nos precede. Lo ideal es dejar una distancia de seguridad aconsejable al estado de la vía, la velocidad y las condiciones meteorológicas, por ejemplo de 3 o más segundos como mínimo con el vehículo que nos precede tomando como referencia un punto fijo.

3. Utilice los frenos de forma gradual, nunca de manera repentina o brusca y menos en las curvas. Aminore la velocidad cuando vaya a pasar por un charco, máxime cuando desconoce la carretera y no sabe la profundidad del mismo.

4. En la medida de lo posible evite utilizar motocicletas o bicicletas; en este último caso se recomienda a los ciclistas y motoristas la utilización de ropas impermeables y de colores claros y mejor reflectantes, también es apropiado la utilización de dispositivos electrónicos de iluminación que indiquen nuestra posición al resto de usuarios de la vía, evitando en lo posible rodar por encima de las marcas viales (pasos de peatones, flechas de señalización horizontal, etc.)

5. Compruebe de forma regular el estado de sus neumáticos y la presión de inflado.

6. Use luces de corto alcance o niebla según el caso, nunca las largas ya que deslumbran al resto de conductores y su proyección se refleja en las gotas de agua o niebla.

7. Cuidado con el aquaplanning en las carreteras que no drenen bien el agua, la mejor manera es aminorar la velocidad y sujetar bien el volante, pero sin frenar bruscamente.

8. En caso de niebla es conveniente seguir como referencias las marcas o líneas de las carreteras, ya que si nos fijamos en un vehículo que nos precede y éste se desvía podemos seguir el mismo curso.