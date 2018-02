Reabierto el acceso al Parque Nacional del Teide de la TF-38, por Chío

El Cabildo de Tenerife descarta activar el 'Operativo Nevadas' para acceder al Teide este fin de semana debido a la presencia de hielo y nieve "abundante" en la cumbre, aparte de que las complicadas condiciones meteorológicas continuarán en los próximos días, con lluvia y viento. Aún así, acaban de anunciar la reapertura de la TF-38, que llega a una parte sur del Parque Nacional del Teide, subiendo por Chío, aunque se desaconseja su uso.



En declaraciones a los periodistas, el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, ha señalado que es "imposible" organizar un dispositivo de estas características para el pequeño puente de La Candelaria "con todas las garantías de seguridad". Valbuena ha apuntado que dependiendo de la evolución del tiempo, se activará el operativo el siguiente fin de semana, siempre a través de transporte público colectivo, y ha remarcado que por ahora, los accesos al parque seguirán cortados por La Esperanza, La Orotava y la zona sur, lo mismo que las pistas forestales.





Actualización (16:40 horas) accesos al @pnteide:

- Se mantiene el corte en TF-24 desde cruce Arafo a El Portillo.

- Corte en TF-21 desde Aguamansa a Boca Tauce.

- Se reabre TF-38. — Carreteras Tenerife (@carreterasTF) 1 de febrero de 2018

Pincha en la foto para comprobar el estado actual de las carreteras.

El consejero ha señalado que la mayoría los incidentes que han motivado los rescates de hasta 70 personas en los últimos días se han debido al uso de las pistas forestales, al tiempo que ha remarcado la apuesta del Cabildo por la seguridad. "No es necesario estar arriesgándonos por disfrutar de la nieve cuando se podrá disfrutar en condiciones de seguridad en próximas fechas", ha agregado. El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ha criticado que no se haya incluido a la Guardia Civil --sí está la delegación de tráfico-- y a la UME en el operativo, aunque ha garantizado la presencia de los efectivos en caso de rescate. En esa línea, ha lamentado que no han participado en el diseño del plan ni en la comisión de constitución, pero está convencido de que es un "fallo" administrativo que corregirán en breve. "Pasa cuando redactas documentos sin dar traslado a todas las administraciones", ha señalado.Valbuena ha respondido que representantes de la dirección provincial de Tráfico y la Guardia Civil estuvieron presentes en la reunión del operativo, que básicamente trata de organizar el tráfico, "no es una situación de emergencias". Ha dicho que el subdelegado "no está informado" de como se desarrolló la reunión, aparte de que ha habido aportaciones de la Guardia Civil al programa, cuestionando que "no ha entendido nada" al considerar que el operativo sirve para coordinar rescates cuando se trata "precisamente de lo contrario". "En este tipo de reuniones no tiene sentido", ha agregado.