"Han sido años fantásticos en los que los documentales nos han abierto los ojos"

Después de 13 años en el Festival MiradasDoc como responsable del taller y la exposición de pitchs, Marijke Rawie da un paso a un lado y para dedicarse a leer, a viajar y a ver documentales "no como profesora, sino como espectadora". En el Mercado de MiradasDoc, Rawie, un referente internacional en el mercado del documental, ha ejercido de maestra, consejera y psicóloga de decenas y decenas de directores y productores que han llegado hasta Guía de Isora para subir a este escaparte.

¿Por qué deja el festival?

En la vida hay siempre un momento para llegar y un momento para irse. Y para mí, el momento de irme de MiradasDoc ha llegado. He pasado doce años fantásticos, trece en realidad, si contamos un año en que se llamaba Docusur. Vine desde el principio, cuando el era muy pequeño y el pitching se hacía con muy pocos proyectos, y ha crecido hasta convertirse en un fantástico festival de documentales que nos hacen abrir los ojos. Y el pitching ha crecido hasta convertirse en un verdadero evento internacional.

¿Cuántos pitchers fueron aquella primera vez?

Creo recordar que cuatro, así que era fácil. Pero cuando el festival despegó se pasó a 12 proyectos, y 12 pitchs en tan poco tiempo era complicado. Este año tuvimos suerte porque pasamos a nueve y hay tiempo para prepararlo.

¿Usted también ha aprendido en este festival?

Por supuesto; siempre es un camino de ida y vuelta. Pero como comisionada de un canal de televisión y como profesora de pitchers he visto miles y miles de documentales, y miles y miles de películas que estaban en fase de preparación, así que sé mucho sobre cómo desarrollar una historia. Así que, aunque aprendo de los jóvenes realizadores, de su pasión, de su fuerza, de su amor por el documental, debo decir que mi terreno es precisamente saber cómo estructurar un documental y hacerlo internacional.

¿Qué se lleva de MiradasDoc?

Un tremendo amor hacia los amigos con los que he trabajado. He visto a David Baute crecer y pasar de ser un joven muy entusiasta a convertirse en un verdadero director del Mercado. He visto a Carolina Gómez, coordinadora del Mercado, y a su fantástico equipo pasar de ser un equipo amateur con mucho entusiasmo a ser un grupo completamente profesional. Así que lo que me llevo es un inmenso sentimiento de satisfacción y alegría por haber podido trabajar con ellos.

¿Qué va a hacer ahora? ¿Trabajar, leer, descansar, viajar??

Para ser sincera, voy a hacer todo lo que has dicho: voy a viajar, voy a practicar mi querido hobby de la fotografía, voy a leer todos los libros que no he podido leer y voy a ver documentales, no como profesora ni como comisionada, sino como una espectadora normal, simplemente para disfrutarlos.