El pico del Teide alcanza los -14,5 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó ayer de que la estación "satélite" instalada en el pico del Teide, a 3.555 metros de altitud, ha llegado a registrar durante el paso de esta tormenta en las Islas casi menos 15 grados (-14,5). No se trata de algo excepcional, pero sí difiere el mercurio de los datos que maneja la estación instalada.



El dato se obtuvo el 29 de enero a las 22:31 horas y se ha convertido, al menos de momento, en la temperatura más baja registrada durante este episodio de mal tiempo en Canarias. Emilio Cuevas, director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de la Aemet, explicó que este tipo de acontecimientos "son normales" en esta zona. "En invierno siempre hay uno o dos episodios de este tipo, de ahí que no lo consideremos como algo anormal", valoró.



La temperatura que se ha registrado de forma oficial, y que se expone como dato en la página web de la Aemet, son los -6,2 grados que se alcanzaron en la base de la Agencia en Izaña el martes.



Justo en este lugar, la mayoría de los aparatos de medición y observación están temporalmente fuera de servicio. Han dejado de funcionar por la presencia de hielo, además de por el mal tiempo que ha estado presente de forma constante durante los últimos días en la zona.



Lo mismo ocurre en el Observatorio, donde muchos se emplean para observar el cielo, tanto de día como de noche. La presencia de nubes imposibilita por completo esta labor. "Cuando vuelva el buen tiempo se retomará la actividad, pero mientras no podemos hacer mucho más", confirmó el responsable del Centro de Investigación Atomosférica de Izaña quien confirmó además que los operarios del Carreteras del Cabildo de Tenerife están realizando "una tarea increíble".



De hecho, todos los trabajadores han podido cambiar en hora sus turnos y poder realizar su labor gracias a su apoyo, con el que han podido acceder a su centro de trabajo. De forma habitual, en horario de mañana, suelen haber al menos cinco empleados. Algunos pasan noche, pero ninguno se ha quedado atrapado y han podido regresar a sus casas para descansar.