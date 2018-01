Rodríguez: "Es el lugar de encuentro entre Europa, África y Latinoamérica"

Claudia Rodríguez, fundadora y directora general de la empresa de gestión audiovisual colombiana Preciosa Media, considera que el MiradasDoc "es el lugar natural para el encuentro entre el cine documental de Europa, África y Latinoamérica". Rodríguez imparte en estos días, en el marco del Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, el taller AfroLatam Lab, dirigido a los responsables de cinco proyectos documentales en proceso de desarrollo seleccionados por MiradasDoc como parte del II Foro de Coproducción África-América Latina.

"Siendo una latinoamericana con ancestros africanos de tiempos de la conquista y la colonia, yo creo que es bonito que cada vez más latinoamericanos nos reconozcamos también como afrolatinoamericanos, y tener un espacio como MiradasDoc y el II Foro de Coproducción África-América Latina, que son pioneros de esas conexiones sur-sur, es muy importante, porque estamos acostumbrados a que el sur sea contado por el norte", afirma la productora colombiana. "Tener un sur que cuente el sur, como un mexicano que te esté hablando de Suráfrica o un ecuatoguineano hablándote de procesos afros en Bolivia, es supremamente valioso, porque hasta ahora nuestras miradas casi siempre han estado cruzadas por el profundo norte, por los gigantes de la industria audiovisual".

El taller que imparte Rodríguez tiene como objetivo adiestrar a los responsables de cinco documentales con temática afrolatinoamericana sobre los procesos de desarrollo de la producción, así como sobre estrategias para la promoción y la distribución. El taller concluirá hoy con la celebración de un pitching (exposición de proyecto) ante potenciales compradores y productores internacionales que se encuentran estos días en Guía de Isora para participar en MiradasDoc Market. "Básicamente estamos haciendo un repaso con los chicos de los elementos de un proyecto documental, de sus vías de internacionalización, formas de coproducción, posibles compradores, para que ellos lleguen con un pitch mucho más preparado para las presentaciones a las que se van a enfrentar". Los proyectos que participan en el taller son Ciclón de Dolores (México), I'm Very Much In Love With You (México), Percussions (Senegal), SÓS (España) y Sugar Island (República Dominicana).