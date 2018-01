Javier Bardem se sumerge en el oceáno Antártico

El actor Javier Bardem ha descendido al fondo del océano Antártico en un submarino científico de Greenpeace para visitar la zona y pedir la creación de un Santuario de esta área remota del planeta, días después de que la organización hiciera públicas imágenes inéditas del fondo del océano.



Según ha informado Greenpeace, tras dos horas de exploración marina a 270 metros de profundidad, cerca de la península Antártica, Javier Bardem ha puesto de manifiesto "la abrumadora variedad de colores y vida" que esconde este océano.



"Es absolutamente increíble descender al fondo del océano Antártico y documentar la existencia de todas esas especies, con toda su diversidad de colores, y demostrar la importancia de proteger este océano único", ha añadido el intérprete. Greenpeace está realizando una expedición de tres meses por el océano Antártico para realizar una investigación científica que incluye inmersiones en submarino hasta el fondo marino y la toma de muestras de contaminación por plásticos, con el objetivo de destacar la necesidad urgente de proteger esta zona.





Javier Bardem se encuentra navegando, junto a su hermano Carlos y el resto de la expedición, en el histórico rompehielos. "En cuanto alcanzamos el fondo marino, me sentí abrumado por la increíble variedad de colores y de vida que nos rodeaba. No soy biólogo, pero encontrar un mundo rosado, amarillo y verde de corales y esponjas en el fondo del océano Antártico ha sido una absoluta sorpresa para mí", ha afirmado.El actor Javier Bardem se ha sumergido junto alJohn Hocevar, quien pilotaba el submarino. Ha sido una experiencia muy relajante, aunque pensaba que me iba a poner muy nervioso según íbamos descendiendo. Es realmente impresionante ser testigo de primera mano de la investigación científica que Greenpeace está llevando a cabo aquí y estoy enormemente agradecido por haber podido bajar en el submarino, ¡y con un auténtico biólogo antártico en el asiento de al lado!", ha dicho. Asimismo, el científico Hocevar ha explicado que "estar en un submarino de dos plazas con Javier Bardem ha sido genial"."Javier ha estado, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de su primera inmersión. Se ha mostrado muy impresionado durante toda la experiencia, así que yo también lo he estado", ha subrayado. Finalmente, Greenpeace ha recordado que la propuesta para la creación de Santuario del océano Antártico, que ha surgido de la Unión Europea y ha sido apoyada por el Gobierno alemán, será debatida en la próxima reunión de la Comisión del Océano Antártico, en octubre de 2018.