La ULL recibe a los alumnos Erasmus

La Universidad de La Laguna recibió este lunes a los 90 alumnos Erasmus que cursarán sus estudios en la Isla hasta el verano. El segundo cuatrimestres empieza mañana por eso ayer desde la institución académica no quisieron perder la oportunidad de detallarle a los nuevos alumnos con qué servicios contarán a partir de ahora.

La mayoría de los estudiantes llegó de sus ciudades de origen hace ya días. Han podido conocer sus respectivos campus, donde estarán los próximos meses, y mientras algunos tienen la oportunidad de quedarse en residencias de alumnos otros tienen que buscarse un piso en el que poder dormir.

José Sigut, director de Secretariado de Movilidad Internacional, aseguró ayer que el programa Erasmus permite llevar a cabo una movilidad que puede disfrutarse desde múltiples variantes. Entre ellas, una de la más importantes, el idioma. Pero también entran en juego otras como la vertiente académica, la oportunidad desde el punto de vista personal de vivir en otro lugar diferente al de residencia habitual y, con ello, la parte cultural que se adquiere.

Para muchos estos cuatro meses en Tenerife (otros vienen por un año académico entero) "son suficientes" para afianzar el conocimiento que tienen del idioma, según confirmó Sigut. Dependerá, en cualquier caso, de la actitud que mantenga el estudiante frente a los cuatro meses que le esperan por delante.

Javier Hernández, director de secretariado de Proyección Internacional, intervino seguidamente para presentar la jornada de bienvenida, en la que también participan técnicos de la Unidad de Docencia Virtual, Biblioteca Universitaria, Servicio de Idiomas y Servicio de Deportes, además de la asociación estudiantil AEGEE, que ofrece planes de acogida a los nuevos alumnos.

El decano de la Facultad de Ciencias, Néstor Torres, les dio la bienvenida y recordó cómo, siglos atrás, Charles Darwin intentó venir a Tenerife en su gran viaje alrededor del mundo, interesado en conocer estas islas, lo que finalmente no pudo ser. También mencionó al menos conocido Alexander von Humboldt, padre de la ecología, que también se interesó por esta geografía insular y logró realizar un viaje de tres días que le fueron enormemente provechosos.

Los principales países emisores de estudiantes Erasmus que acaban en La Laguna son Italia, Alemania y Francia. De la misma forma, las principales titulaciones a las que acceden son Filología, Ciencias Económicas y Empresariales y Psicología.

Mathis Schdwizler es estudiante de Empresariales en Alemania. A sus 24 años sabía que un intercambio de este tipo tenía que pasar en su vida. Eligió Tenerife y la ULL para ampliar sus conocimientos del idioma y, sobre todo, porque la Isla le ofrece la posibilidad de realizar uno de sus deportes preferidos y que en Berlín no tiene al alcance: el surf.

Estelle Aenegn, de 20 años, es francesa. Cursa los estudios de comunicación y cree firmemente que Canarias es un buen lugar para aprender español y el resto de la cultura del país. Una opinión similar obtuvo Rebecca Gündling, de la ciudad alemana de Frankfur, cursará un máster de Psicología en la Laguna. "Me gusta Tenerife. No la conocía de antes, pero de momento todo lo que he visto me está encantando mucho", setenció.