Cierran el teleférico del Teide por mal tiempo

El Teleférico del Parque Nacional del Teide permanecerá cerrado este domingo 28 de enero por condiciones meteorológicas adversas, según ha informado la empresa encargada de esta instalación en sus redes sociales.



En la estación superior del Teleférico, a unos 3.550 metros, los termómetros han llegado a marcar -1.3ºC a las siete de la mañana y el viento ha marcado rachas que superan los 60 kilómetros por hora.





?? 28/1/18 Informamos de que el Teleférico permanecerá cerrado hoy por condiciones meteorológicas adversas.



??28/1/18 Please be informed that Teide Cable Car will be closed today because of adverse weather conditions#volcanoteide @pnteide @visit_tenerife @twitenerife