El SCS se une a un proyecto europeo sobre evaluación de la prestación sanitaria

El Servicio Canario de la Salud (SCS) participa en el proyecto de investigación europeo Pecunia (ProgrammE in Costing, resource use measurement and outcome valuation for Use in multi-sectorial National and International health economic evaluAtions), que busca establecer medidas estandarizadas de cálculo de costes y evaluación de resultados para optimizar la prestación de la asistencia sanitaria nacional en la Unión Europea.

Coordinado por la profesora Judit Simon, de la Universidad Médica de Viena, esta iniciativa que se desarrollará a lo largo de los tres próximos años reúne a diez socios de seis países.

Pecunia cuenta con un presupuesto total de 2,99 millones de euros para los próximos tres años por el actual Programa Marco de Investigación Horizonte 2020 de la Comisión Europea. El consorcio está formado por 10 socios con perfiles académicos multidisciplinares en medicina, economía, salud pública, economía de la salud, psicología y sociología.

Dentro de este ambicioso proyecto, el doctor Pedro Serrano, responsable del servicio de Evaluación y Planificación del SCS, y las investigadoras Lidia García y Renata Linertová, de Funcanis, coordinarán el subproyecto responsable de la validación, a desarrollar en España y en diferentes países europeos, de los métodos y herramientas desarrolladas, en las etapas del proyecto para estimar los costes de los programas y tecnologías para el tratamiento de enfermedades mentales.

El rápido envejecimiento de las sociedades, el crecimiento demográfico y las nuevas tecnologías sanitarias han incrementado los costes sanitarios de la UE.